Chegou o Linux Mint 22.1 “Xia”! Conheçam as novidades…

Quando se fala em distribuições Linux estáveis e com bom look and feel o Linux Mint é provavelmente dos primeiros da lista. Esta distribuição, que é baseada no Ubuntu, tem evoluído significativamente e até já ultrapassou a distribuição da Canonical. Conheça as novidades do Linux Mint 22.1 "Xia".

O Linux Mint 22.1, batizado de "Xia", foi lançado recentemente, trazendo diversas melhorias e atualizações significativas. Esta versão baseia-se no Linux Ubuntu 24.04 LTS e vem com o kernel Linux 6.8. O suporte está garantido até 2029.

Principais novidades do Linux Mint 22.1 "Xia"

Cinnamon 6.4

Novos Modos de Energia : Modo Economia de Energia e modo Equilibrado

: Modo Economia de Energia e modo Equilibrado Modernização do APT

Gestor de software com novidades e melhorias

Organização de Wallpapers por temáticas

O Linux Mint 22.1 "Xia" está disponível gratuitamente e as imagens ISO estão disponíveis para download no site oficial da distribuição aqui. Recomenda-se que verifique os requisitos mínimos de hardware e siga as instruções de instalação fornecidas pela equipa do Linux Mint.