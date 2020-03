Linux/macOS: Como criar um servidor Web em 1 segundo

É utilizador do Linux ou do macOS? Hoje temos uma boa dica para si! Num momento em que as ferramentas digitais têm sido umas fortes aliadas da comunicação ser humano, nada melhor que conhecer o seu potencial.

A dica que trazemos hoje é muito simples e permite criar um servidor Web em apenas 1 segundo! Não acredita?

Acha difícil partilhar ficheiros entre um sistema Linux e, por exemplo, um Windows? É verdade que o Samba pode não ser a melhor opção para utilizadores menos experientes e nesse sentimos hoje trazemos uma alternativa.

Aprenda como pode partilhar ficheiros e diretórios com um único comando no seu GNU/Linux e macOS.

Características do Python

A linguagem de programação Python é uma linguagem de alto nível (VHLL – Very High Level Language), interpretada e interativa, que foi criada pelo holandês Guido Van Rossum. Esta é uma linguagem orientada a objetos, modular, com uma sintaxe muito intuitiva e muito simples de aprender. Tal como o Perl, o código fonte do Python está disponível sob a licença GNU General Public License (GPL).

Na Internet podemos encontrar muita documentação sobre esta fantástica linguagem de programação que é usada pelos principais players tecnológicos, nos mais diversos serviços.

Como criar um servidor Web em 1 segundo usando o Python

Através do módulo integrado SimpleHTTPServer podemos criar rapidamente um servidor Web e disponibilizar os conteúdos de um determinado diretório. Esta funcionalidade é importante quando pretendemos partilhar esses conteúdos de uma forma simples e rápida.

Para tal vamos a um exemplo. Vamos começar por criar um diretório usando os seguintes comandos:

mkdir pplware touch ppinto mkdir pplware touch ppinto

Em seguida executem o modulo SimpleHTTPServer do Python

python -m SimpleHTTPServer python -m SimpleHTTPServer

A partir desse momento passamos a ter ativo um servidor Web que irá disponibilizar online os conteúdos da pasta. Para isso basta usarem o endereço da máquina e o porto lógico indicado. O resultado será algo do tipo.

Caso o utilizador pretender mudar o porto de comunicação, pode usar o comando:

$ python -m SimpleHTTPServer < porto > $python -m SimpleHTTPServer <porto>

E é tão simples quanto isto!

