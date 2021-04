Linux Deepin 20.2: A alternativa ao Windows 10 mais atrativa

O reino dos sistemas operativos para Desktop é liderado de longe pelo Windows 10 da Microsoft. O macOS tem conseguido conquistar o seu espaço e tudo o resto é quase residual. Mesmo existindo várias distribuições, a quota de mercado do Linux continua bastante baixa e não parece que haja mudanças para os próximos tempos.

No entanto, dentro das distribuições Linux, existe uma que tem um look and feel capaz de meter “inveja” ao Windows. Vamos conhecer as novidades da nova distro Linux Deepin 20.2.

O Deepin é uma distribuição Linux que apresenta uma interface bastante elegante, eficiente e simplificada, recorrendo a uma versão bastante personalizada do Gnome Shell. Esta versão foi inicialmente desenvolvida apenas para utilizadores chineses, mas agora está disponível para todo o mundo. De relembrar também que o Linux Deepin 20 poderá ter servido de inspiração para o Linux Deepin 20.

Novidades do Linux Deepin 20.2

Linda e maravilhosa, é assim que a nova versão do Linux Deepin é apresentada. Além das atualizações normais das ferramentas desta distribuição, o Deepin 20.2 vem com interface de utilizador otimizada que garante uma nova experiência de utilização. O kernel LTS foi atualizado para a versão 5.10, e o kernel Stable foi atualizado para a versão 5.11.

O Deepin 20.2 integra o repositório estável do Debian 10.8, que corrige alguns problemas de segurança e resolve alguns problemas mais críticos. Ao reduzir a necessidade de memória para algumas ferramentas e tendo sido otimizadas operações convencionais, o novo Deepin garante uma inicialização mais rápida de componentes de desktop, bem como uma resposta mais rápida a todas as operações.

Além disso, graças à otimização de código, é possível ter um desempenho do sistema aprimorado e experiências de utilizador única.

Todas as novidades desta nova versão podem ser encontradas aqui. Se nunca experimentou o Linux Deepin experimentem esta nova versão e deixem o vosso feedback. Tendo em conta todas as ferramentas que inclui e a elegante interface, esta é provavelmente uma das mais bem posicionadas distribuições Linux para substituir o Windows 10.

