IPFire: Esta distro Linux permite criar um router ou uma firewall

Como sabemos, o sistema operativo Linux permite implementar facilmente muitos serviços fundamentais numa rede de dados. Aqui no Pplware já ensinamos como configurar vários servidores Web como, por exemplo, o Cherokee, o Lighttpd e o popular Apache (todos eles com suporte para Apache + PHP e MySQL).

Para quem procura uma boa solução open source para Firewall e router para o seu parque informático, experimentem a distribuição Linux IPFire.

A distribuição Linux IPFire permite implementar facilmente serviços de firewall, proxy, file server, VPN e outros serviços de rede.

O IPFire pode ser instalado numa máquina ou executado a partir de um CD, ou dispositivo de armazenamento USB. É direcionado para redes de dados de empresas ou para redes domésticas.

Principais características do IPFire

Serviços de Firewall

Serviços de Web Proxy

Serviços de VPN

Pode funcionar como Sistema de Deteção de Intrusão

Integração com redes wireless

Com a nova versão, o IPFire 2.27, há melhorias significativas nos componentes de Firewall. Esta nova versão vem já com o Linux kernel 5.15 que melhora, poro exemplo, a performance ao nível de operações criptográficas. Há também vários pacotes que foram atualizados - ver aqui.

O IPFire disponibiliza uma interface web-based bastante amigável para o utilizador, onde é possível realizar as configurações ao nível de rede do servidor, configurar serviços, ver estado da firewall e regras criadas, instalar pacotes, ver logs, etc.

O IPFire é uma distribuição Linux pré-configurada para os serviços indicados anteriormente. Com esta solução, o administrador pode implementar, a custo zero, uma solução de firewall no seu parque informático.

IPFire