Ficou sem espaço na máquina Linux? Apague os ficheiros “grandes”

No que diz respeito aos sistemas de armazenamento, se repararem nas máquinas que são vendidas, o espaço (de armazenamento) é cada vez menor. Tal acontece porque as marcas equipam as suas máquinas com drives SSD, apostando assim na performance.

Se receber um alerta a referir que está sem espaço na máquina, saiba o que pode fazer no Linux.

Os sistemas GNU/Linux têm disponíveis os mais diversos tipos de ferramentas. Além disso, não esquecer que as distribuições Linux têm também a poderosa shell. No que diz respeito ao armazenamento, para quem necessita de libertar algum espaço em disco, deixamos aqui algumas dicas. As dicas que apresentamos têm como base os comandos du e find.

Como descobrir grandes ficheiros e diretórios no Linux?

Vamos considerar que pretendem saber quais os maiores ficheiros e subdiretórios do diretório /home. Para isso basta que usem o seguinte comando:

du -a / home | sort -n -r | head -n 5 du -a /home | sort -n -r | head -n 5

Para saber apenas quais os diretórios com mais informação, a partir do diretório atual, basta que usem o comando

du -a | sort -n -r | head -n 5 du -a | sort -n -r | head -n 5

O formato da apresentação do resultado também pode ser adaptado. Para ver o output com o respetivo tamanho em KB, MB, GB basta que usem o comando:

du -hs * | sort -rh | head -5 du -hs * | sort -rh | head -5

Por fim, se quiserem um comando para ver apenas os ficheiros com maior tamanho basta que usem o comando:

find -type f -exec du -Sh { } + | sort -rh | head -n 5 find -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5

E são estas as nossas dicas para hoje. Obviamente que existem ferramentas gráficas que fazem este trabalho. Iremos apresentar algumas dessas ferramentas num próximo artigo. Se tiverem sugestões deixem por favor nos comentários.