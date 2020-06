elementary OS 5.1.5: O substituto do Windows e do macOS

Foi no final de 2019 que foi lançado o elementary OS 5.1. Esta distribuição é caracterizada pelo look and feel incomparável. O elementary OS continua a ser uma das nossas sugestões ao nível do Linux uma vez que é baseada no Ubuntu e é uma distribuição bastante estável.

Hoje vamos conhecer as novidades do elementary OS 5.1.5 que foi lançado recentemente.

Há distribuições Linux… e distribuições Linux! Dentro das mais populares, funcionais e elegantes, encontramos o elementary OS. Esta distribuição é baseada no Ubuntu e direcionada para desktops. Destaque para o fantástico look and feel e para o fantástico desempenho que oferece.

De acordo com a página oficial da distribuição, o elementary OS é o substituto do Windows e do macOS. Esta é uma distribuição rápido, livre e que respeita a privacidade.

Novidade dos elementary OS 5.1.5

De acordo com a página da distribuição, esta nova versão desta distribuição traz várias melhorias no sistema. Destaque para:

AppCenter , que a partir de agora permite a instalação de atualizações sem privilégios de administração

Se procura uma distribuição elegante, estável e com bom suporte, experimente esta nova versão do elementaryOS e deem-nos o vosso feedback.

O elementary OS vem com uma seleção cuidadosa de aplicações que atendem a todas as necessidades do dia-a-dia. Destaque ainda para a AppCenter que disponibiliza várias aplicações Código Aberto para o elementary OS.

elementary OS 5.1.5