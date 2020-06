Pope Simulator: gostariam de vestir o manto sagrado?

Depois da notícia deste jogo “sagrado”, creio que já não deverá haver muitos temas que não tenham sido abordados em videojogos.

Pope Simulator, desenvolvido pelos estúdios da Majda Games, leva os jogadores a vestir o manto sagrado da Igreja Católica: ser Papa.

É um facto e inegável! Os videojogos não têm fronteiras, sejam físicas, sejam morais, sejam étnicas, sejam políticas, sejam religiosas… Reparem que não digo isto como forma de censura, longe de mim. Refiro apenas como constatação de uma evidência de que tudo o que exista pode ser trazido para um videojogo e ser tornado em divertimento (seja um jogo mais, ou menos sério).

Em desenvolvimento pelos estúdios Majda Games e distribuído pela Ultimate Games, Pope Simulator (Simulador de Papa) coloca o jogador na pele de um Papa.

Segundo os responsáveis por Pope Simulator o jogo vai ser um jogo de estratégia bastante complexo envolvendo muita política e uso de influências do maior representante da Igreja católica.

“Pope Simulator é certamente um projeto único com uma abordagem séria sobre este assunto e pretende oferecer aos jogadores uma grande liberdade de decisão de forma a implementarem as suas próprias visões do que deveria ser um Papa neste Mundo.” refere Mateusz Zawadzki, CEO da Ultimate Games.

“O Papa não tem meios militares nem poderes económicos por trás, mas usufrui de outros meios para influenciar o Mundo e a comunidade cristã. Um exemplo bastante claro aconteceu em 1980 com o colapso do sistema comunista polaco.” explicou ainda Mateusz Zawadzki.

“A nossa ideia para Pope Simulator parte do princípio que o Papa pode causar algum tipo de influência ou interferência política nos países. No entanto, cabe aos jogadores tomarem a decisão sobre essas interferências.” acrescentou Mateusz.

O jogo encontra-se previsto para PC aind sem data de lançamento concreta.