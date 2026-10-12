cURL: a ferramenta que permite testar sites e APIs a partir do terminal
O cURL é uma ferramenta de linha de comandos muito utilizada por programadores, administradores de sistemas e profissionais de cibersegurança. Permite transferir dados através de diferentes protocolos e comunicar com servidores sem necessidade de recorrer a um navegador web.
Disponível para Linux, Windows e macOS, o cURL é especialmente útil para testar APIs, analisar respostas HTTP, descarregar ficheiros e diagnosticar problemas de ligação.
Para que serve o cURL?
Uma das principais vantagens do cURL é a sua versatilidade. Com alguns comandos, é possível verificar se um site está acessível, consultar os cabeçalhos HTTP ou enviar dados para uma API.
Por exemplo, para consultar os cabeçalhos de um site, basta executar:
curl -I https://example.com
O resultado permite verificar informações como o código de estado HTTP e os redirecionamentos.
Para descarregar um ficheiro, pode utilizar-se:
curl -O https://example.com/ficheiro.zip
Já para obter mais detalhes sobre uma ligação, a opção
-v apresenta informação adicional sobre a comunicação com o servidor:
curl -v https://example.com
Uma ferramenta útil para testar APIs
O cURL também permite enviar pedidos HTTP e testar APIs. Por exemplo, o comando seguinte envia dados em formato JSON através de um pedido POST:
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"nome":"Pedro"}' \
https://api.example.com/utilizadores
O endereço é meramente ilustrativo e deve ser substituído pelo endereço de uma API válida.
Qual a importância do cURL na cibersegurança?
Em cibersegurança, o cURL é utilizado para analisar serviços web, verificar cabeçalhos de segurança e testar o comportamento de aplicações. Pode ainda ser integrado em scripts para automatizar verificações e tarefas de monitorização.
Embora tenha algumas funcionalidades em comum com o Wget, o cURL destaca-se pela flexibilidade na criação de pedidos HTTP e na interação com APIs.
Para quem trabalha em desenvolvimento, administração de sistemas ou cibersegurança, é uma ferramenta simples, versátil e indispensável no dia a dia.
A documentação oficial está disponível no site do cURL.
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