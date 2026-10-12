cURL: a ferramenta que permite testar sites e APIs a partir do terminal

O cURL é uma ferramenta de linha de comandos muito utilizada por programadores, administradores de sistemas e profissionais de cibersegurança. Permite transferir dados através de diferentes protocolos e comunicar com servidores sem necessidade de recorrer a um navegador web.

Disponível para Linux, Windows e macOS, o cURL é especialmente útil para testar APIs, analisar respostas HTTP, descarregar ficheiros e diagnosticar problemas de ligação.

Para que serve o cURL?

Uma das principais vantagens do cURL é a sua versatilidade. Com alguns comandos, é possível verificar se um site está acessível, consultar os cabeçalhos HTTP ou enviar dados para uma API.

Por exemplo, para consultar os cabeçalhos de um site, basta executar:

curl -I https://example.com

O resultado permite verificar informações como o código de estado HTTP e os redirecionamentos.

Para descarregar um ficheiro, pode utilizar-se:

curl -O https://example.com/ficheiro.zip

Já para obter mais detalhes sobre uma ligação, a opção -v apresenta informação adicional sobre a comunicação com o servidor:

curl -v https://example.com

Uma ferramenta útil para testar APIs

O cURL também permite enviar pedidos HTTP e testar APIs. Por exemplo, o comando seguinte envia dados em formato JSON através de um pedido POST:

curl -X POST \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"nome":"Pedro"}' \ https://api.example.com/utilizadores

O endereço é meramente ilustrativo e deve ser substituído pelo endereço de uma API válida.

Qual a importância do cURL na cibersegurança?

Em cibersegurança, o cURL é utilizado para analisar serviços web, verificar cabeçalhos de segurança e testar o comportamento de aplicações. Pode ainda ser integrado em scripts para automatizar verificações e tarefas de monitorização.

Embora tenha algumas funcionalidades em comum com o Wget, o cURL destaca-se pela flexibilidade na criação de pedidos HTTP e na interação com APIs.

Para quem trabalha em desenvolvimento, administração de sistemas ou cibersegurança, é uma ferramenta simples, versátil e indispensável no dia a dia.

A documentação oficial está disponível no site do cURL.