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Motores/Energia

Atenção ao excesso de velocidade! Fiscalização em todo o país a partir de amanhã

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A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam esta terça-feira, 13 de outubro, a campanha de segurança rodoviária “Viaje sem Pressa”, dedicada à prevenção dos acidentes provocados pelo excesso de velocidade.

A iniciativa decorre até 19 de outubro e inclui ações de sensibilização e operações de fiscalização em Portugal continental.

Velocidade excessiva provocou 154 mortos em três anos

Os dados da ANSR revelam a dimensão do problema. Entre 2023 e 2025, os acidentes associados à velocidade excessiva para as condições existentes nas estradas provocaram 154 mortos e 563 feridos graves.

A campanha pretende alertar os condutores para os perigos de circular demasiado depressa ou de não adaptar a velocidade às condições da estrada, um dos principais fatores associados à sinistralidade rodoviária grave.

A iniciativa contempla cinco ações conjuntas de sensibilização e fiscalização. A ANSR ficará responsável pelas ações de sensibilização, enquanto a GNR e a PSP realizarão operações de fiscalização direcionadas para comportamentos de risco relacionados com a velocidade. Estão também previstas ações de comunicação nos meios digitais.

Respeitar os limites nem sempre é suficiente

As autoridades recordam que uma velocidade mais elevada aumenta a distância de travagem e pode agravar as consequências de um acidente. Além disso, mesmo quando os limites legais são respeitados, os condutores devem adaptar a velocidade às condições meteorológicas, ao estado do piso, à visibilidade e à intensidade do trânsito.

No âmbito da campanha “Viaje sem Pressa”, são deixadas várias recomendações aos automobilistas:

  • Planear as viagens com antecedência, evitando acelerar para compensar atrasos.
  • Respeitar os limites de velocidade estabelecidos.
  • Adaptar a velocidade às condições da estrada e do trânsito.
  • Reduzir a velocidade junto de escolas, passadeiras e locais frequentados por peões ou ciclistas.
  • Manter uma distância de segurança que permita reagir a imprevistos e imobilizar o veículo em segurança.

A campanha integra o Plano Nacional de Fiscalização de 2026 e constitui a décima das onze ações previstas para este ano.

A ANSR, a GNR e a PSP reforçam que conduzir à velocidade adequada pode salvar vidas e contribuir para reduzir o número de vítimas nas estradas portuguesas.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
excesso de velocidade

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