Análise Ninkear L20 AI Mini PC: pequeno no tamanho, equilibrado no desempenho

Os mini PCs deixaram há algum tempo de ser apenas computadores baratos para tarefas básicas. A evolução dos processadores permitiu colocar num chassis pouco maior do que um livro de bolso máquinas capazes de tratar com facilidade trabalho de escritório, multimédia, programação, gaming e inteligência artificial (IA). O Ninkear L20 é precisamente um exemplo dessa evolução. Deixamos a nossa análise.

Com apenas 129 × 129 × 43 mm e 625 gramas, este mini PC utiliza o Intel Core Ultra 5 226V, um processador da família Lunar Lake que combina oito núcleos, gráficos integrados Intel Arc 130V e uma NPU dedicada para aceleração de IA.

Especificações + Processador CPU: Intel Core Ultra 5 226V, com 8 núcleos e 8 threads, frequência de 2,1 até 4,5 GHz, 8 MB de cache e TDP de 17 W.

Intel Core Ultra 5 226V, com 8 núcleos e 8 threads, frequência de 2,1 até 4,5 GHz, 8 MB de cache e TDP de 17 W. Processo de fabrico: TSMC N3B.

TSMC N3B. Série: Intel Core Ultra 5. Gráficos GPU: Intel Arc 130V, com 7 Xe-Cores e frequência de 400 até 1850 MHz. Memória e armazenamento Memória RAM: 16 GB LPDDR5X-8533.

16 GB LPDDR5X-8533. Armazenamento: SSD PCIe 3.0 de 512 GB ou 1 TB.

SSD PCIe 3.0 de 512 GB ou 1 TB. Expansão: 2 slots M.2 2280 para SSD. Conectividade Wi-Fi: Wi-Fi 6.

Wi-Fi 6. Bluetooth: Bluetooth 5.3.

Bluetooth 5.3. Rede: porta LAN de 2,5 GbE. Portas e ligações USB: 1× USB 4.0, 4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) e 1× USB 2.0.

1× USB 4.0, 4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) e 1× USB 2.0. Vídeo: 1× HDMI 2.1 com suporte até 4K@120 Hz e 8K@60 Hz, 1× HDMI 1.4 até 4K@30 Hz e 1× DisplayPort 1.4.

1× HDMI 2.1 com suporte até 4K@120 Hz e 8K@60 Hz, 1× HDMI 1.4 até 4K@30 Hz e 1× DisplayPort 1.4. USB-C: 1× porta Type-C com suporte para carregamento PD.

1× porta Type-C com suporte para carregamento PD. Áudio: 1× entrada de áudio de 3,5 mm. Sistema operativo Sistema: Windows 11. Alimentação Adaptador: fonte de alimentação de 20 V / 5 A. Dimensões e peso Dimensões: 129 × 129 × 43 mm.

129 × 129 × 43 mm. Peso: 625 g.

Na caixa

Ninkear L20 AI Mini PC

Cartão de garantia

Manual do utilizador

Cabo de alimentação (de corrente alternada)

Adaptador de corrente

Suporte VESA

Design e qualidade de construção do Ninkear L20

O primeiro contacto com o L20 deixa uma impressão positiva sobretudo pela dimensão. Com 129 × 129 × 43 mm, é suficientemente pequeno para desaparecer atrás de um monitor – e a compatibilidade com montagem VESA permite precisamente esse tipo de instalação.

O peso de 625 gramas também ajuda a perceber que estamos perante um computador fácil de transportar. O chassis combina uma estrutura metálica com uma tampa superior em plástico brilhante. Esta última dá um aspeto mais cuidado.

A construção é adequada ao segmento e não transmite a sensação de ser uma caixa excessivamente frágil. Por baixo existem os pontos de acesso ao interior e os dois slots M.2, sendo que um deles fica disponível para expansão.

A disposição das portas é outro ponto positivo:

Na frente encontramos duas USB 3.2 Gen 1, uma USB4 e uma entrada/saída de áudio de 3,5 mm.

Na traseira ficam mais duas USB 3.2 Gen 1, uma USB 3.2 Gen 2, uma USB 2.0, HDMI 2.1, HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, Ethernet 2.5 GbE e a USB-C utilizada para alimentação.

Não é comum encontrar tantas possibilidades de ligação num computador tão pequeno. A alimentação através de USB-C também é interessante, embora o carregador de 100 W continue a ser necessário para alimentar o sistema em condições de carga elevada.

Hardware e performance

No interior do L20 encontramos o Intel Core Ultra 5 226V, um processador de oito núcleos e oito threads, capaz de atingir 4,5 GHz. É acompanhado pela GPU integrada Intel Arc 130V, com sete Xe-cores, e por uma NPU Intel AI Boost dedicada a tarefas de IA.

Para perceber o desempenho real desta combinação, submetemos o L20 a cinco testes: Geekbench 7 para o processador, Geekbench AI para avaliar a NPU e a GPU e Intel AI Playground para testar a geração de imagens por IA localmente.

No Geekbench 7, o Core Ultra 5 226V alcançou 1141 pontos em single-core e 6444 pontos em multi-core. São resultados que mostram um desempenho adequado para tarefas do dia a dia, produtividade e utilização geral.

Na parte de IA, a NPU Intel AI Boost obteve 127, 24.579 e 39.502 pontos no Geekbench AI – Quantized, enquanto a Arc 130V alcançou 9644, 24.733 e 28.912 pontos no mesmo teste.

Estes resultados ajudam a perceber melhor o papel dos diferentes aceleradores. Os valores obtidos no Geekbench AI variam consoante o tipo de operação, pelo que devem ser vistos como uma referência para comparação e não como uma medida direta do desempenho em todas as aplicações de IA.

Teste Resultado Geekbench 7 – Single-Core 1141 Geekbench 7 – Multi-Core 6444 Geekbench AI – NPU Quantized 127, 24579, 39502 Geekbench AI – GPU Quantized 9644, 24733, 28912

Armazenamento e possibilidades de expansão

É nesta área que o L20 tem uma vantagem prática importante. A Ninkear disponibiliza o computador com SSD de 512 GB ou 1 TB, mas o equipamento possui dois slots M.2 2280. Ou seja, é possível manter o SSD original e adicionar uma segunda unidade.

É uma solução bastante mais interessante do que simplesmente obrigar o utilizador a substituir o SSD de origem quando precisar de mais espaço.

Para Windows, aplicações, navegação e jogos, a experiência é bastante rápida. Para quem trabalha regularmente com grandes ficheiros, edição de vídeo ou transferência de centenas de gigabytes é que pode notar uma diferença.

Software e suporte do Ninkear L20

O Ninkear L20 chega com Windows 11. A plataforma Intel também é interessante do ponto de vista de longevidade porque foi desenhada à volta das funcionalidades de IA do Windows e de frameworks como Windows ML, DirectML e OpenVINO.

Isto é mais relevante do que simplesmente colocar a palavra “IA” no nome do produto. Existe efetivamente uma NPU dedicada no processador e suporte de hardware para aceleração de determinadas cargas de trabalho.

Quanto ao suporte da própria Ninkear, a marca disponibiliza uma área de suporte com drivers, FAQ, garantia e peças de substituição. A página oficial indica atualmente uma garantia limitada de dois anos.

Consumo energético e ruído

A eficiência é uma das características mais interessantes do Core Ultra 5 226V.

O processador foi concebido para funcionar com um consumo bastante inferior ao de CPUs desktop convencionais e isso permite que o L20 seja alimentado através de um adaptador USB-C de 100 W.

Em tarefas normais, navegação, documentos e reprodução multimédia, o sistema tende a permanecer muito mais discreto. Quando CPU e GPU são exigidos durante períodos prolongados é que a ventoinha passa a ser audível.

Veredicto do Ninkear L20

A escolha do Core Ultra 5 226V coloca a eficiência no centro da experiência, mas sem sacrificar demasiado o desempenho. O CPU é rápido nas tarefas do dia a dia, a Arc 130V é uma surpresa agradável e a NPU acrescenta capacidades de aceleração de IA que fazem sentido numa máquina lançada nesta geração.

A conectividade também é um dos seus pontos mais fortes. USB4, várias USB-A, 2.5 GbE, HDMI 2.1, HDMI 1.4 e DisplayPort permitem transformar este pequeno computador numa estação de trabalho com vários periféricos e até três monitores.

Mas o L20 não é perfeito. Os 16 GB de RAM são provavelmente a maior limitação a longo prazo. A memória rápida ajuda bastante o sistema, mas o facto de estar soldada significa que não existe qualquer caminho de upgrade.

O SSD PCIe 3.0 também não é particularmente impressionante, embora o segundo slot M.2 torne a situação muito mais fácil de contornar.

A página oficial da Ninkear apresenta atualmente o modelo de 512 GB por €699 e o de 1 TB por €799, embora os preços e promoções possam variar. A esse nível, o L20 deixa de competir apenas com mini PCs económicos e começa a enfrentar alternativas de fabricantes mais conhecidos.