Análise Ninkear L20 AI Mini PC: pequeno no tamanho, equilibrado no desempenho
Os mini PCs deixaram há algum tempo de ser apenas computadores baratos para tarefas básicas. A evolução dos processadores permitiu colocar num chassis pouco maior do que um livro de bolso máquinas capazes de tratar com facilidade trabalho de escritório, multimédia, programação, gaming e inteligência artificial (IA). O Ninkear L20 é precisamente um exemplo dessa evolução. Deixamos a nossa análise.
Com apenas 129 × 129 × 43 mm e 625 gramas, este mini PC utiliza o Intel Core Ultra 5 226V, um processador da família Lunar Lake que combina oito núcleos, gráficos integrados Intel Arc 130V e uma NPU dedicada para aceleração de IA.
Processador
- CPU: Intel Core Ultra 5 226V, com 8 núcleos e 8 threads, frequência de 2,1 até 4,5 GHz, 8 MB de cache e TDP de 17 W.
- Processo de fabrico: TSMC N3B.
- Série: Intel Core Ultra 5.
Gráficos
- GPU: Intel Arc 130V, com 7 Xe-Cores e frequência de 400 até 1850 MHz.
Memória e armazenamento
- Memória RAM: 16 GB LPDDR5X-8533.
- Armazenamento: SSD PCIe 3.0 de 512 GB ou 1 TB.
- Expansão: 2 slots M.2 2280 para SSD.
Conectividade
- Wi-Fi: Wi-Fi 6.
- Bluetooth: Bluetooth 5.3.
- Rede: porta LAN de 2,5 GbE.
Portas e ligações
- USB: 1× USB 4.0, 4× USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1× USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) e 1× USB 2.0.
- Vídeo: 1× HDMI 2.1 com suporte até 4K@120 Hz e 8K@60 Hz, 1× HDMI 1.4 até 4K@30 Hz e 1× DisplayPort 1.4.
- USB-C: 1× porta Type-C com suporte para carregamento PD.
- Áudio: 1× entrada de áudio de 3,5 mm.
Sistema operativo
- Sistema: Windows 11.
Alimentação
- Adaptador: fonte de alimentação de 20 V / 5 A.
Dimensões e peso
- Dimensões: 129 × 129 × 43 mm.
- Peso: 625 g.
Na caixa
- Ninkear L20 AI Mini PC
- Cartão de garantia
- Manual do utilizador
- Cabo de alimentação (de corrente alternada)
- Adaptador de corrente
- Suporte VESA
Design e qualidade de construção do Ninkear L20
O primeiro contacto com o L20 deixa uma impressão positiva sobretudo pela dimensão. Com 129 × 129 × 43 mm, é suficientemente pequeno para desaparecer atrás de um monitor – e a compatibilidade com montagem VESA permite precisamente esse tipo de instalação.
O peso de 625 gramas também ajuda a perceber que estamos perante um computador fácil de transportar. O chassis combina uma estrutura metálica com uma tampa superior em plástico brilhante. Esta última dá um aspeto mais cuidado.
A construção é adequada ao segmento e não transmite a sensação de ser uma caixa excessivamente frágil. Por baixo existem os pontos de acesso ao interior e os dois slots M.2, sendo que um deles fica disponível para expansão.
A disposição das portas é outro ponto positivo:
- Na frente encontramos duas USB 3.2 Gen 1, uma USB4 e uma entrada/saída de áudio de 3,5 mm.
- Na traseira ficam mais duas USB 3.2 Gen 1, uma USB 3.2 Gen 2, uma USB 2.0, HDMI 2.1, HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, Ethernet 2.5 GbE e a USB-C utilizada para alimentação.
Não é comum encontrar tantas possibilidades de ligação num computador tão pequeno. A alimentação através de USB-C também é interessante, embora o carregador de 100 W continue a ser necessário para alimentar o sistema em condições de carga elevada.
Hardware e performance
No interior do L20 encontramos o Intel Core Ultra 5 226V, um processador de oito núcleos e oito threads, capaz de atingir 4,5 GHz. É acompanhado pela GPU integrada Intel Arc 130V, com sete Xe-cores, e por uma NPU Intel AI Boost dedicada a tarefas de IA.
Para perceber o desempenho real desta combinação, submetemos o L20 a cinco testes: Geekbench 7 para o processador, Geekbench AI para avaliar a NPU e a GPU e Intel AI Playground para testar a geração de imagens por IA localmente.
No Geekbench 7, o Core Ultra 5 226V alcançou 1141 pontos em single-core e 6444 pontos em multi-core. São resultados que mostram um desempenho adequado para tarefas do dia a dia, produtividade e utilização geral.
Na parte de IA, a NPU Intel AI Boost obteve 127, 24.579 e 39.502 pontos no Geekbench AI – Quantized, enquanto a Arc 130V alcançou 9644, 24.733 e 28.912 pontos no mesmo teste.
Estes resultados ajudam a perceber melhor o papel dos diferentes aceleradores. Os valores obtidos no Geekbench AI variam consoante o tipo de operação, pelo que devem ser vistos como uma referência para comparação e não como uma medida direta do desempenho em todas as aplicações de IA.
|Teste
|Resultado
|Geekbench 7 – Single-Core
|1141
|Geekbench 7 – Multi-Core
|6444
|Geekbench AI – NPU Quantized
|127, 24579, 39502
|Geekbench AI – GPU Quantized
|9644, 24733, 28912
Armazenamento e possibilidades de expansão
É nesta área que o L20 tem uma vantagem prática importante. A Ninkear disponibiliza o computador com SSD de 512 GB ou 1 TB, mas o equipamento possui dois slots M.2 2280. Ou seja, é possível manter o SSD original e adicionar uma segunda unidade.
É uma solução bastante mais interessante do que simplesmente obrigar o utilizador a substituir o SSD de origem quando precisar de mais espaço.
Para Windows, aplicações, navegação e jogos, a experiência é bastante rápida. Para quem trabalha regularmente com grandes ficheiros, edição de vídeo ou transferência de centenas de gigabytes é que pode notar uma diferença.
Software e suporte do Ninkear L20
O Ninkear L20 chega com Windows 11. A plataforma Intel também é interessante do ponto de vista de longevidade porque foi desenhada à volta das funcionalidades de IA do Windows e de frameworks como Windows ML, DirectML e OpenVINO.
Isto é mais relevante do que simplesmente colocar a palavra “IA” no nome do produto. Existe efetivamente uma NPU dedicada no processador e suporte de hardware para aceleração de determinadas cargas de trabalho.
Quanto ao suporte da própria Ninkear, a marca disponibiliza uma área de suporte com drivers, FAQ, garantia e peças de substituição. A página oficial indica atualmente uma garantia limitada de dois anos.
Consumo energético e ruído
A eficiência é uma das características mais interessantes do Core Ultra 5 226V.
O processador foi concebido para funcionar com um consumo bastante inferior ao de CPUs desktop convencionais e isso permite que o L20 seja alimentado através de um adaptador USB-C de 100 W.
Em tarefas normais, navegação, documentos e reprodução multimédia, o sistema tende a permanecer muito mais discreto. Quando CPU e GPU são exigidos durante períodos prolongados é que a ventoinha passa a ser audível.
Veredicto do Ninkear L20
A escolha do Core Ultra 5 226V coloca a eficiência no centro da experiência, mas sem sacrificar demasiado o desempenho. O CPU é rápido nas tarefas do dia a dia, a Arc 130V é uma surpresa agradável e a NPU acrescenta capacidades de aceleração de IA que fazem sentido numa máquina lançada nesta geração.
A conectividade também é um dos seus pontos mais fortes. USB4, várias USB-A, 2.5 GbE, HDMI 2.1, HDMI 1.4 e DisplayPort permitem transformar este pequeno computador numa estação de trabalho com vários periféricos e até três monitores.
Mas o L20 não é perfeito. Os 16 GB de RAM são provavelmente a maior limitação a longo prazo. A memória rápida ajuda bastante o sistema, mas o facto de estar soldada significa que não existe qualquer caminho de upgrade.
O SSD PCIe 3.0 também não é particularmente impressionante, embora o segundo slot M.2 torne a situação muito mais fácil de contornar.
A página oficial da Ninkear apresenta atualmente o modelo de 512 GB por €699 e o de 1 TB por €799, embora os preços e promoções possam variar. A esse nível, o L20 deixa de competir apenas com mini PCs económicos e começa a enfrentar alternativas de fabricantes mais conhecidos.
|Prós
|Contras
|Formato compacto e fácil de instalar atrás de um monitor
|16 GB de RAM soldados e sem possibilidade de upgrade
|Core Ultra 5 226V + Arc 130V oferecem bom equilíbrio entre desempenho e eficiência
|SSD PCIe 3.0 de origem fica abaixo do que oferecem os SSD NVMe mais recentes
|Excelente conectividade, incluindo USB4, 2.5 GbE e três saídas de vídeo
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