Bodhi Linux 7: Distro baseada no Ubuntu que até voa

O Bodhi Linux é uma pequena, mas potente distribuição, que pode ser personalizada de acordo com as necessidades de cada utilizador. O Bodhi Linux 7.0 é baseado no Ubuntu 22.04 LTS. Conheça as novidades.

Esta distribuição é uma semi-rolling distro, baseada no Ubuntu e vem com um conjunto de ferramentas pré-instaladas, como o Midori, LXTerminal, PCManFM, Leafpad ou o Synaptic. Esta distribuição oferece uma agradável experiência de utilização uma vez que garante a melhor performance, mesmo quando usado hardware mais antigo.

Novidades Bodhi Linux 7

Novo Plymouth boot screen

Novo tema na interface de login

Novo tema ‘MokshaGreen’

Além destas novidades, há também atualizações de ferramentas. O Bodhi Linux 7 está disponível em três versões do Kernel: Linux kernel 5.15 LTS, que vem com o Ubuntu 22.04 LTS (lançado em abril). Está também disponível uma versão com o kernel 5.19 que vem com o Ubuntu 22.10. Existe uma outra versão que vem com o Linux kernel 6.2, versão que é usada no System76’s Pop!_OS.

Para realmente sentir o “feeling” deste sistema operativo é necessário que o instalem. Para saberem mais informação sobre esta distribuição basta que acedam aqui. O download pode ser feito aqui. Aconselhamos a experimentarem numa máquina virtual, usando, por exemplo, o VirtualBox ou o VMWARE.