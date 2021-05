Bodhi Linux 6.0.0: Distro baseada no Ubuntu com interface levezinha

O Bodhi Linux é uma pequena, mas potente distribuição, que pode ser personalizada de acordo com as necessidades de cada utilizador. Esta distribuição é uma semi-rolling distro, baseada no Ubuntu e vem com um conjunto de ferramentas pré-instaladas, como o Midori, LXTerminal, PCManFM, Leafpad ou o Synaptic.

Três anos depois da versão 5.0.0, os responsáveis pela distribuição lançaram agora o Bodhi Linux 6.0.0.

Para quem procurar uma distribuição Linux com uma interface elegante e funcional, então o Bodhi Linux é sem dúvida uma excelente sugestão.

Esta distribuição oferece uma agradável experiência de utilização uma vez que garante a melhor performance, mesmo quando usado hardware mais antigo.

Novidades Bodhi Linux 6.0.0

Esta nova versão do Bodhi vem com várias novidades das quais se destacam:

Look ainda mais moderno com novos temas

Nova interface de Login

Thunar como gestor de ficheiros

Baseado no Ubuntu 20.04.2 LTS (Focal Fossa)

Chromium é agora o browser por omissão

Saber mais aqui

Para realmente sentir o “feeling” deste sistema operativo é necessário que o instalem. Pessoalmente gostei bastante da forma harmoniosa como o sistema se comporta e da interação entre utilizador e o próprio sistema operativo.

Há vários perfis, há vários temas… é só escolher. Experimentem e depois digam-nos o que acharam desta pequena….grande distribuição Linux.

O Bodhi Linux 6.0.0 está disponível em três versões: Standard, Legacy e AppPack nas arquiteturas de 32 e 64 bits.

Bodhi Linux 6.0.0