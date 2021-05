Rede Starlink: SpaceX lançou mais 52 satélites para internet

A SpaceX continua os seus trabalhos para colocar em órbita um conjunto de satélites que irão fornecer internet. A ideia da empresa de Elon Musk é colocar cerca de 1.584 satélites do programa Starlink na órbita da Terra. Estes estarão a cerca de 549 quilómetros da Terra, uma órbita muito mais baixa que o habitual para estes dispositivos comerciais.

Ontem a SpaceX lançou mais 52 satélites para internet.

A empresa SpaceX lançou este sábado o foguetão Falcon 9, com mais 52 satélites para a sua rede de internet Starlink. A SpaceX aproveitou as condições atmosféricas favoráveis para o efeito. Além dos satélites, o Falcon 9 transportou também um Radar de Abertura Sintética Capella (SAR) e outro Tyvak-0130.

O lançamento teve lugar às 18:56 horas locais (23:56 em Lisboa) a partir do centro espacial Kennedy, em Cabo Canaveral (Florida), e oito minutos e 30 segundos depois a parte reutilizável do foguetão completou com sucesso o seu regresso a terra, até uma plataforma flutuante no Atlântico. Este é o último”um nanosatélite de observação astronómica de espetro ótico”.

Desde 2010 houve pelo menos 116 lançamentos deste foguetão considerado a “joia da coroa” da SpaceX, do multimilionário Elon Musk, proprietário também da marca de carros elétricos Tesla, e parceiro da NASA no programa para enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional em naves espaciais comerciais a partir de solo americano.

A 4 de maio foram lançados 60 satélites para a rede Starlink Internet. A SpaceX pretende fornecer cobertura de serviços de Internet de alta velocidade a todas as regiões do mundo.

A SpaceX já conta com mais de 500 mil pré-reservas para o seu serviço e algumas são de Portugal. Para que tudo funcione é preciso que a infraestrutura esteja operacional e, ao que parece, está tudo pronto para os portugueses começaram a ter internet por satélite daqui a meses. A empresa que é liderada por Elon Musk garantiu à Autoridade Nacional das Comunicações que, até junho, vai iniciar a comercialização da internet espacial. A empresa Space Exploration Technologies Portugal – SXPT será responsável por vender os serviços de Internet no nosso país.

