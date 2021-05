Ford regista patente para exibir publicidade inteligente no ecrã dos carros

Grande parte dos carros mais modernos traz consigo diversas tecnologias de ponta, incluindo um ecrã de bordo. Esse equipamento exibe informações sobre o veículo, o mapa, dados captados pelos sensores, as nossas músicas ou rádio, entre outros.

Mas a Ford vai mais longe e recentemente registou uma patente para que estes ecrãs também possam exibir publicidade de forma inteligente.

Atualmente basta uma pequena consulta sobre algo na Internet para sermos bombardeados por publicidade. Tal acontece através dos nossos computadores, smartphones, tablets, entre outros.

No entanto, quando entramos nos nossos carros, podemos visualizar o ecrã dos mesmos sem sermos estimulados por vários anúncios. Bem, pelo menos até agora isso ainda é possível.

Ford quer publicidade inteligente nos ecrãs dos carros

A Ford registou no início do mês uma patente na United States Patent and Trademark Office (USPTO) que descreve a possibilidade de exibição de publicidade no interior dos seus veículos. Em concreto, a tecnologia proposta utiliza os sensores do carro para identificar conteúdos no exterior e, assim, gerar um determinado anúncio. Essa publicidade será depois exibida no ecrã do sistema do carro.

Em termos práticos, o carro ao passar por um local, o seu sensor deteta a presença de um outdoor publicitário. De seguida, o sensor passa a informação para o ecrã do veículo que exibe assim um anúncio relacionado com o que foi detetado no exterior.

Mas a publicidade exibida não é apenas uma reprodução semelhante ao painel encontrado no exterior. Por sua vez, esta tecnologia vai incluir conteúdos interativos como links e dados para que o utilizador possa aceder rapidamente ao local indicado. Além disso o anúncio pode ainda indicar os contactos do estabelecimento de forma a que seja feita uma chamada, caso haja um telefone integrado no sistema.

Para já, a Ford não fornece muitos mais detalhes acerca desta tecnologia. E, por se tratar de uma patente, não significa que se torne efetivamente numa realidade e seja lançada para o mercado. Mas muitas empresas registam patentes apenas para impedir que outras façam algo igual, especialmente as marcas rivais.