Zorro: The Chronicles, o regresso do justiceiro mascarado

Zorro é um dos personagens mais conhecidos de sempre, na luta contra a injustiça e opressão, mas, com o passar dos anos, uma nuvem de esquecimento começou a pairar sobre a sua máscara.

No entanto, isso vai mudar em breve, pois a PVP Games anunciou recentemente, Zorro: The Chronicles.

É curioso ver como o passar dos anos, com a chegada das novas gerações, vai transformando os velhos heróis que tantas alegrias e emoções trouxeram às gerações anteriores. Alguns, os mais afortunados, vão conseguindo manter-se atuais (seja através de lançamentos de novos filmes, livros, comics, jogos,…), mas, muitos outros, pura e simplesmente se vão lentamente transformando em meras recordações.

Felizmente, Zorro não se encontra ainda entre estes últimos apesar de ter vindo, gradualmente, a perder um pouco da chama que outrora teve.

Recentemente a PVP Games revelou o desenvolvimento, de um jogo sobre o herói mascarado, Zorro: The Chronicles. Desenvolvido pelos Bkom Studios, este titulo traz um novo conjunto de aventuras em que o jogador veste a capa e máscara do famoso bandido justiceiro mexicano e amigos.

Trata-se de uma adaptação das séries animadas da Cyber Group Studios, com o mesmo nome e conta com a participação da Zorro Production Inc de John Gertz). Esta série teve bastante sucesso e chegou inclusive a ser nomeado para a 13th edição da TV France International Export Awards.

A história

Zorro: The Chronicles decorre na Califórnia espanhola do século 19, e os jogadores tanto podem controlar Zorro (Dom Diego de la Vega) como a sua irmã, Inês.

Tal como na história de sempre, Zorro terá de proteger os fracos e oprimidos do Capitão Monasterio (o que aconteceu ao General Santa Anna) e os seus soldados que controlam o povo com mão de ferro.

A história começa com o regresso de Dom Diego de la Vega, regressado de Espanha e cheio de saudades do pai e da sua irmã. No entanto, muito mudou e o Capitão Monasterio controla tudo e todos e explora o povo. Quem não consegue pagar os dízimos a Monasterio, vai preso e a sua família tem de trabalhar para pagar a dívida…

Assente no ditado espanhol de “Se não podes lutar como um leão, então torna-te numa raposa“, Dom Diego transforma-se em Zorro e vai tentar remediar a situação.

Doseado com pitadas de ação, aventura e humor, Zorro: The Chronicles apresentará um sistema de skills que poderemos ir melhorando à medida que avançamos na história. Essas skills tanto podem ser ao nível do combate com espadas, por exemplo, como em aspetos de movimentos do personagem ou novas habilidades.

O jogo contará com uma jogabilidade inspirada em outros jogos de aventura/ação e terá a curiosidade de não meter “sangue” à mistura, ou seja, será um jogo mais family friendly, onde todos os elementos da família podem desfrutar de uma aventura divertida.

Além de combate, com espadas, chicotes e pistolas, o jogo terá ainda uma forte componente de exploração e aventura.

Zorro: The Chronicles chegará no próximo outono à PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac e Google Stadia!