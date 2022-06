You Suck at Parking: uma verdadeira corrida ao estacionamento

You Suck at Parking (ou em português, Tu Não Prestas a Estacionar) é o próximo jogo dos belgas Happy Volcano.

Trata-se, tal como o nome indica, de um jogo cujo principal tema é o de... estacionar.

Os estúdios belgas Happy Volcano, sediados em Leuven na Bélgica, encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto: You Suck at Parking.

Em português, o titulo do jogo pode ser traduzido por "Tu Não Prestas para Estacionar" e tal como esse titulo não deixa margem para dúvidas, o jogo anda em redor da habilidade (ou falta dela) em estacionar viaturas.

You Suck at Parking encontra-se em desenvolvimento para Xbox, Playstation, Nintendo Switch e PC e trata-se do único jogo automovel cujo objetivo é o de... parar e estacionar.

Segundo os Happy Volcano, o jogo pode ser encarado como uma experiência extremamente radical de como estacionar um veiculo. Os jogadores irão jogar contra um contrarrelógio. Uma vez que o jogo tem uma forte inclinação multiplayer, já se está a ver o caos que poderá provocar.

Serão até 8 jogadores em simultâneo a "lutar" pelos lugares de estacionamento vagos ao volante dos seus carros, batendo com os veículos, fazendo derrapagens absurdas e outras manobras nada aconselháveis para ficar com aquele lugar livre, no mínimo tempo possível.

You Suck at Parking terá ao dispor dos jogadores, várias viaturas, parques de estacionamento, opções de personalização e habilidades para serem desbloqueadas à medida que o jogo se vai desenrolando.

Mas mais. Estão ainda previstos cerca de 100 níveis diferentes, completamente insanos e que apresentam graus de dificuldade crescentes para levar os jogadores à loucura.

A ideia é extremamente engraçada, em particular pelo facto de por vezes assistirmos a sessões parecidas nos estacionamentos da vida real, como por exemplo, em centros comerciais e outros locais bastante concorridos.

Apesar da jogabilidade ser ao estilo de Micro Machines, o jogo tem potencial para ser divertido na vertente multiplayer. Fica no entanto, a questão no ar: "E se a jogabilidade fosse do género de um simulador, tipo o Gran Turismo ou Forza?"

Bem, escusado será dizer "Não tentem fazer isso no estacionamento do Centro Comercial perto de vossa casa!".

You Suck at Parking está previsto ser lançado para Xbox, PC, Nintendo Switch e PlayStation ainda sem data concreta de lançamento.

Veja ainda...