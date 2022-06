Hyundai inaugura o serviço de condução autónoma RoboRide nas ruas de Gangnam

O Hyundai Motor Group anunciou que as ruas de Gangnam, em Seoul, na Coreia do Sul, irão receber o RoboRide Service. Por ser um distrito movimentado, este será um verdadeiro desafio para os carros elétricos equipados com condução autónoma de nível 4 desenvolvida pelo grupo.

O projeto está a ser concretizado em parceria com a coreana Jin Mobility.

Conforme anunciou num comunicado de imprensa, o Hyundai Motor Group lançou, recentemente, o RoboRide Service nas ruas de Gangnam, em Seul, na Coreia do Sul. Para isso, a partir de agora, circularão pelo distrito veículos elétricos a bateria, os IONIQ 5, com tecnologia de condução autónoma de nível 4 desenvolvida pela própria fabricante.

O serviço lançado agora pelo Hyundai Motor Group é o primeiro de condução autónoma a funcionar nas estradas de Gangnam, uma das áreas mais congestionadas de Seul.

Hyundai Motor Group com veículos de condução autónoma pelas estradas

Para concretizar este lançamento, o Grupo juntou-se à startup coreana Jin Mobility, que opera a plataforma de mobilidade ‘i.M.’ de inteligência artificial, que será responsável pela operação das duas unidades IONIQ 5 RoboRide na sua aplicação.

No Hyundai Motor Group, estamos a desenvolver tecnologia de condução autónoma de nível 4 baseada no Sistema Avançado de Assistência ao Condutor (ADAS) desenvolvido internamente, cuja funcionalidade e segurança são verificadas através da produção em massa e do lançamento comercial bem sucedido. Esperamos que este serviço piloto RoboRide seja um importante ponto de viragem que nos permita interiorizar a tecnologia de condução autónoma.

Explicou Woongjun Jang, vice-presidente sénior e chefe do Centro de Condução Autónoma do Hyundai Motor Group.

Com o projeto, o Grupo pretende recolher dados de condução autónoma, assim como planeia continuar a desenvolver a tecnologia de nível 4 para conduzir de forma segura e flexível em ambientes urbanos.

Temos vindo a reforçar as nossas capacidades, trabalhando na investigação e desenvolvimento com instituições relevantes. Começando com o serviço piloto RoboRide em colaboração com o Hyundai Motor Group, aguardamos com expectativa a liderança do cenário da mobilidade futura. Empenhar-nos-emos ao máximo na criação de sinergias através deste serviço piloto.

Partilhou Lee Seong-wook, CEO da Jin Mobility.

O Hyundai Motor Group garantiu uma licença temporária de condução autónoma do Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) da Coreia, e ainda trabalhou com o Metropolitan Government de Seoul para a instalação de um sistema que conecta os sinais de trânsito aos veículos autónomos.

No lançamento, o RoboRide Service foi testado por Won Hee-ryong, Minister of Land, Infrastructure and Transport, da Coreia do Sul, e por Oh Se-hoon, presidente da Câmara Municipal de Seul.

