Xbox revela novas entradas no Xbox Game Pass

A Xbox revelou recentemente quais os próximos títulos a fortalecerem o catálogo do serviço Xbox Game Pass.

Com chegada prevista para muito breve (alguns já chegaram), a lista é bastante interessante. Mas há mais novidades...

Recentemente a Xbox revelou a lista dos próximos jogos a juntarem-se ao catálogo da Xbox Game Pass e que ficarão disponiveis para todos os jogadores que tenham uma subscrição válida do serviço.

Adicionalmente, foram ainda revelados os nomes dos jogos que deixam o serviço, novidades acerca de planos futuros para jogos Ubisoft e a inclusão de mais 12 jogos com compatibilidade de Xbox Touch Controls. Venham ver...

Lista de jogos a chegar:

Vamos ver sem demorar a lista de novos jogos que vão chegar em breve (alguns já chegaram) ao catálogo do Xbox Game Pass.

A lista, encabeçada por F1 2021, apresenta jogos para todos os gostos que se juntam à biblioteca com mais de 100 jogos de alta qualidade atualmente existente.

F1 2021 (EA Play) – 19 de abril: Cloud

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (EA Play) – 19 de abril: Cloud

Turnip Boy Commits Tax Evasion (ID@Xbox) – 19 de abril: Consola, PC e Cloud

7 Days to Die (ID@Xbox) – 26 de abril: Consola, PC e Cloud

Research and Destroy – 26 de abril: Consola e PC

Bugsnax (ID@Xbox) – 28 de abril: Consola, PC e Cloud

Unsouled (ID@Xbox) – 28 de abril: Consola e PC

Xbox Game Pass e Ubisoft

A Xbox revelou ainda que está a trabalhar juntamente com a Ubisoft para acrescentar ainda mais jogos incríveis à biblioteca do Game Pass.

Nos próximos meses, Assassin’s Creed Origins juntar-se-á ao catálogo de Consola, PC e Cloud através da app da Ubisoft Connect. E também chegará For Honor: Marching Fire Edition ao PC através da mesma app, e haverá a atualização para a versão Marching Fire Edition na Consola e na Cloud.

Excelentes noticias portanto!

12 jogos com compatibilidade Xbox Touch Controls

Para os membros do Ultimate, foi acrescentada a possibilidade de Xbox Touch Controls a 12 jogos novos para serem jogador a partir da cloud, incluindo dois títulos com essa funcionalidade nativa: Zero Escape: The Nonary Games e Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition!

Vejam a lista de seguida:

Ben 10

Besiege

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

Edge of Eternity

Hitman Trilogy

Lawn Mowing Simulator

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

Paw Patrol

Race with Ryan

Transformers Battlegrounds

Windjammers 2

Zero Escape: The Nonary Games

Tempo de dizer Adeus

Tal como costuma acontecer também por estas alturas, existem alguns jogos que se preparam para sair do catálogo do Xbox Game Pass. A lista de títulos que saem a 30 de abril, é a seguinte:

Cricket 19 (Cloud, Consola, e PC)

Outlast 2 (Cloud, Consola, e PC)

Secret Neighbor (Cloud, Consola, e PC)

Streets of Rage 4 (Cloud, Consola, e PC)