Xbox revela novas entradas de outubro no Xbox Game Pass

Para os lados da Xbox e de quem possua o Xbox Game Pass, o final deste ano vai ser entusiasmante. Com efeito, e tal como aqui vimos, muitos e bons são os jogos que se avizinham.

Entretanto, já foram revelados os títulos que se aproximam nesta segunda quinzena de outubro. Vamos conhecê-los.

A Xbox anunciou recentemente quais os jogos que se irão juntar, durante esta segunda quinzena de outubro, ao catálogo do Xbox Game Pass para consola, PC e Xbox Cloud Gaming.

Com o aguardado Age of Empires IV à cabeça, que ficará disponível logo no primeiro dia de lançamento, a lista de jogos ficará ao dispor de quem possua uma subscrição ativa do serviço.

Jogos a chegar ao Xbox Game Pass:

Alguns já chegaram, mas outros jogos ainda vêm a caminho. A lista segue abaixo:

Into the Pit (ID@Xbox) – Já disponível: Consola, PC e Cloud

Outriders – Já disponível: PC

Dragon Ball FighterZ – 21 de outubro: Consola e Cloud

Echo Generation (ID@Xbox) – 21 de outubro: Consola, PC e Cloud

Everspace 2 (Game Preview) (ID@Xbox) – 21 de outubro: PC

Age of Empires IV – 28 de outubro: PC

Alan Wake’s American Nightmare – 28 de outubro: Consola e PC

Backbone (ID@Xbox) – 28 de outubro: Consola

Bassmaster Fishing 2022 (ID@Xbox) – 28 de outubro: Consola, PC e Cloud

Nongunz: Doppelganger Edition – 28 de outubro: Consola, PC e Cloud

The Forgotten City – 28 de outubro: Consola, PC e Cloud

Destes jogos que chagam agora em outubro, existe um que é simplesmente incontornável: Age of Empires IV.

Atrevo-me a dizer que todos os jogadores de RTS conhecem ou pelo menos já ouviram falar de Age of Empires. Série essa que teve início no longínquo ano de 1997, para PC e que desde então, não mais deixou de nos acompanhar.

É um jogo que, na altura em que saiu, lançou as fundações do género de onde muitos dos títulos posteriores foram beber inspiração. É um verdadeiro ícone dos videojogos e chega agora em outubro, com um novo passo evolutivo, com Age of Empires IV.

Tempo de dizer Adeus

Entretanto, a 31 de outubro também há lugar a despedidas e os jogos que saem do catálogo do Xbox Game Pass serão: