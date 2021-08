Xbox revela entradas de agosto no Xbox Game Pass

A Microsoft revelou esta semana a lista de novos títulos que se juntam ao catálogo do Xbox Game Pass para consola, PC e Xbox Cloud Gaming.

Tal como podem ver mais abaixo, a lista inclui alguns títulos bastante interessantes. Venham conhecê-los.

Como é habitual, a Xbox revelou recentemente uma lista de jogos que se vão juntar à lista de jogos disponibilizados pelo serviço Xbox Game Pass.

Para quem tenha uma subscrição válida do serviço Xbox Game Pass, o mês de agosto promete ser ainda mais quente. Isto, pois a lista agora revelada apresenta alguns nomes bem empolgantes, encabeçada por Need for Speed: Heat, Star Wars Jedi: Fallen Order ou Humankind.

Mas venham conhecer a lista completa.

Segue a lista completa de jogos que chegam/chegaram ao Xbox Game Pass em agosto:

Humankind - já disponível: PC

Need for Speed Heat (EA Play) - já disponível: Cloud

Star Wars Battlefront II (EA Play) - já disponível: Cloud

Star Wars Jedi: Fallen Order (EA Play) - já disponível: Cloud

Recompile (ID @ Xbox) - desde 19 de agosto: Consola, PC e cloud

Train Sim World 2- desde 19 de agosto: Consola, PC e cloud

Twelve Minutes (ID @ Xbox) - desde 19 de agosto: Consola, PC e cloud

Psychonauts 2 - a partir de 25 de agosto: Consola, PC e cloud

Myst (ID @ Xbox) - a partir de 26 de agosto: Consola, PC e cloud

Adicionalmente, os membros do serviço Xbox Game Pass Ultimate (que inclui Xbox Live Gold, EA Play) agora podem desfrutar dos controlos de toque da Xbox, em mais 10 jogos, com o Xbox Cloud Gaming:

Hades

Bloodroots

Farming Simulator 19

Going Under

Need for Speed Heat (EA Play)

Peggle 2 (EA Play)

Psychonauts

Wasteland 2

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Conforme podem ver pela lista acima indicada, os jogos que se juntam ao Xbox Game Pass em agosto trazem valor acrescentado ao catálogo e dessa forma será uma boa oportunidade para, quem tenha uma subscrição válida do serviço, experimentá-los.