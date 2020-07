WWE 2K Battlegrounds anunciado pela 2K Games

O Wrestling está de regresso, mas desta vez com uma envolvência bem menos séria. Isto, pois, a 2K Games revelou recentemente WWE 2K Battlegrounds.

A 2K anunciou recentemente WWE 2K Battlegrounds, um jogo de luta de estilo arcade com toda a ação de WWE, mas com um visual mais leve.

O jogo será lançado mundialmente a 18 de setembro de 2020 para PlayStation 4, Xbox One (incluindo a Xbox One X) , PC (via Steam), para a Nintendo Switch e para o Google Stadia.

WWE 2K Battlegrounds apresenta uma lista de mais de 70 super estrelas e Lendas da WWE no lançamento. No entanto, a 2K Games deixou a promessa de novos lutadores virem a ser disponibilizados posteriormente.

O jogo vai apresentar tanto lutadores atuais como Roman Reigns, Drew McIntyre, Charlotte Flair, Becky Lynch, Asuka, Daniel Bryan, Kofi Kingston ou Randy Orton, como Lendas de outros tempos, como Andre the Giant, Undertaker, Mankind, Shawn Michaels, Yokozuna, entre muitos mais…

Modos de Jogo:

Segundo a Saber Interactive, responsável pelo desenvolvimento de WWE 2K Battlegrounds, o jogo será acessível a todos os jogadores, desde fãs apaixonados por WWE a jogadores casuais. Para isso contará com vários estilos de jogo:

Exibição : Participe em partidas de exibição em casa ou fora de casa, a qualquer hora e em qualquer lugar, na ação multijogador local e online para até quatro jogadores;

: Participe em partidas de exibição em casa ou fora de casa, a qualquer hora e em qualquer lugar, na ação multijogador local e online para até quatro jogadores; Campanha : Junte-se às aventuras de sete novos candidatos a WWE – criados exclusivamente para WWE 2K

: Junte-se às aventuras de sete novos candidatos a WWE – criados exclusivamente para Campos de Batalha – no modo Campanha concorra à possibilidade de ganhar um contrato com a WWE. Ao longo do caminho, vai poder desbloquear novas arenas, inspiradas em locais como Everglades, um Bootcamp de estilo militar, México, Nova York e Escócia, enquanto recebe orientação de personalidades lendárias, incluindo Steve Austin e Paul Heyman;

– no modo Campanha concorra à possibilidade de ganhar um contrato com a WWE. Ao longo do caminho, vai poder desbloquear novas arenas, inspiradas em locais como Everglades, um Bootcamp de estilo militar, México, Nova York e Escócia, enquanto recebe orientação de personalidades lendárias, incluindo Steve Austin e Paul Heyman; Rei dos Campos de Batalha : Enfrente todos os participantes no King of the Battleground, um modo online em que só um vence e em que quatro jogadores começam no ringue, enquanto outros quatro esperam do lado de fora para entrar, desafiando o jogador em ação a derrotar todos;

: Enfrente todos os participantes no King of the Battleground, um modo online em que só um vence e em que quatro jogadores começam no ringue, enquanto outros quatro esperam do lado de fora para entrar, desafiando o jogador em ação a derrotar todos; Online: Teste a sua resistência em torneios online e partidas de exibição.

Oito ambientes únicos de campos de batalha desempenham um papel importante na ação, muitos deles com elementos interativos que aumentam o caos, juntamente com uma variedade de armas ultrajantes que os jogadores podem usar para atacar oponentes. Voe em helicópteros militares, esmague oponentes com carros numa oficina e jogue-os nas mandíbulas de um crocodilo faminto no pântano.

O bombástico jogo ´play-by-play´ é acompanhado pelos comentaristas da WWE Mauro Ranallo e Jerry “The King” Lawler para dar mais ênfase ao clima que se vive no ring.

Os jogadores também podem personalizar as suas próprias arenas para dar a cada luta um toque pessoal e usar o Superstar Creator para criar a sua própria e exclusiva Super estrela de WWE com diferentes tipos de corpo e tamanhos, características faciais, roupas, cabelos e estilos de luta.

“Sabemos que os fãs e jogadores de WWE desfrutam de uma ampla variedade de experiências e, com WWE 2K Battlegrounds, estamos a oferecer uma nova dimensão através da jogabilidade no estilo arcade, completamente diferente da nossa franquia de simulação da WWE 2K“, disse Chris Snyder, vice-presidente de Marketing para 2K. “Estamos ansiosos para ver todo mundo a falar com amigos e familiares nos Campos de Batalha“.

WWE 2K Battlegrounds está já disponível para pré-encomenda nas lojas participantes.