A personalização do Android é algo que eleva a usabilidade do sistema operativo. De uma forma simples, cada utilizador pode ter o seu smartphone configurado da forma que quer, muitas vezes abdicando das personalizações impostas pelas fabricantes. Os launchers são uma das formas mais radicais de iniciar a personalização, mas existem apps que permitem fazer pequenos ajustes que farão toda a diferença.

Hoje damos-lhe a conhecer o Mi Control Center. Esta app vai permitir ajustar a informação da barra de notificações e de configurações rápidas do Android.

As notificações e configurações rápidas no Android como as nunca viu

A app Mi Control Center nada mais é do que um “centro de controlo” do smartphone. Basicamente, esta aplicação toma conta da sua barra de notificações e configurações rápidas apresentando-lhe toda a informação de uma forma mais organizada e ajustada às suas necessidades e preferências.

Em primeiro lugar, as notificações passam a estar separadas das configurações. Esta é uma opção que poucos smartphones oferecem e que ajuda bastante na sua gestão.

As notificações são apresentadas ao deslizar o ecrã do lado esquerdo e os atalhos rápidos ao deslizar o ecrã do lado direito.

Personalização completa

A característica acima referida é interessante, mas claro, poderá não ser útil para todos. Por exemplo, o utilizador poderá querer ter as notificações do lado direito. Com esta app é possível trocar isso. É possível ainda, colocar notificações e atalhos, tudo no mesmo ecrã.

Além disso, depois toda a aparência pode ser ajustada, bem como a informação apresentada. As cores e tamanhos das bolhas de atalhos podem ser configuradas e os atalhos selecionados conforme as suas necessidades.

A aplicação é gratuita e bastante funcional, contudo, algumas opções estão limitadas à versão premium que custa 4,79 €. De referir que surge um desconto nesta plano estando disponível por 2,79€.