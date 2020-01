Os estúdios franceses da Squishy Brains Studio encontram-se em mãos com World of Humans, um projecto bastante interessante e que, quando surgir, irá rivalizar com alguns pesos pesados do mercado, no que toca a jogos de estratégia.

World of Humans arrancou recentemente com uma campanha no site Kickstarter.

SimCity, Cities Skylines ou Cities Xl, são apenas alguns exemplos de um tipo de jogo de estratégia muito apreciado por jogadores apaixonados por títulos de gestão.

O objectivo é simples: criar e gerir uma grande metrópole com tudo o que isso implica. Transito, poluição, engarrafamentos, insatisfação da população, crime, segurança, conforto…. enfim, autênticas dores de cabeça para quem se embrenha nesses jogos de pés a fundo.

Agora, encontra-se em fase de projecto e desenvolvimento um novo titulo que poderá vir a juntar-se a estes pesos pesados do género City Building: World of Humans. Aliás, o desenvolvimento deste jogo é fruto de uma paixão enorme do seu criador por jogos como Civilization, Empire Earth, Cossacs ou Age of Empires.

É portanto, a cargo dos estúdios da Squishy Brains Studio (criadores de CivTown para Facebook), o jogo concebe uma ideia muito semelhante à dos títulos acima indicados. Aliás, a ideia por detrás de World of Humans é um misto de conceitos de jogos do género Civilization com jogos de estratégia em tempo real.

O jogador terá de fundar as suas cidades e fazê-las crescer tanto em números, como em nas áreas da Tecnologia, das Forças Armadas, do Comércio, da Religião ou da Diplomacia. Pelo meio, o jogador terá de criar exércitos, explorar os territórios adjacentes, comunicar com vizinhos e estabelecer rotas comerciais. Isto claro, sem nunca esquecer a diplomacia que tanto pode terminar um conflito, como iniciar outro.

Haverá, tal como seria de esperar, uma forte componente de obtenção e gestão de recursos necessários para a evolução das nossas cidades e tanto a mineração, como a criação de gado ou cultivo serão áreas extremamente importantes e que não poderão ser descurada.

Segundo os estúdios da Squishy o jogo será uma aventura no tempo desde os tempos pré-históricos até um futuro próximo.

E atenção, o jogo terá um sistema de eventos climáticos e outras catástrofes (causadas pelas acções do jogador ou por eventos da IA) desenvolvido que é capaz de trazer algumas surpresas (desagradáveis) ao longo da evolução do nosso império.

World of Humans está a ser desenvolvido para PC.