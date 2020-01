Power Bank Sem Fios Quay de 10 000 mAh + Base de Carregamento da Prozis

E que tal um Power Bank Sem Fios da Prozis? Apesar dos smartphones integrarem tecnologia de ponta, a autonomia dos mesmos contínua a ser um ponto fraco. Quando se tem uma tomada por perto o “problema” está mais ou menos resolvido, mas o utilizador perde mobilidade.

Como solução nada melhor que ter um Power Bank sempre à mão! E se for um Power Bank Sem Fios? Melhor!

É daquelas que está sempre preocupado com a carga do seu smartphone (ou gadget)? Então tem de conhecer o Power Bank Sem Fios Quay de 10000 mAh da Prozis. Esta “mega bateria” garante até 4 carregamentos completos do seu iPhone. Além disso, o utilizador pode sempre controlar a carga deste Power Bank através dos leds integrados.

Power Bank Prozis com Carregamento sem fios Qi

O carregamento sem fios Qi permite transferir energia, utilizando um acoplamento indutivo. A distância máxima suportada é de 4 cm. O processo está definido de acordo com o standard Qi onde está especificada uma transferência máxima de potência de 15 W (versão 1.2 da especificação).

Com um design simples, este Power Bank vem com tecnologia QC 3.0, que garante carregamentos 4x mais rápidos que os carregadores convencionais. Além disso, este Power Bank tem uma base de carregamento.

No entanto, é possível carregar o seu smartphone sem fios ou usando a interface tipo C USB incorporada.

Aproveitem a promoção e outras ofertas

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir este Power Bank Sem Fios Quay de 10 000 mAh com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.