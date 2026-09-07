Warlock mostra gameplay e promete levar Dungeons & Dragons a outro nível

A Wizards of the Coast e a Invoke Studios revelaram finalmente o primeiro trailer de gameplay de Warlock: Dungeons & Dragons, uma nova aventura de ação na terceira pessoa que promete transportar os jogadores para um universo de fantasia sombria, onde a magia será uma das principais ferramentas para explorar, combater e ultrapassar obstáculos.

Depois da revelação inicial, o novo vídeo permite conhecer melhor o mundo aberto de Warlock, mostrando ambientes para explorar, inimigos, combates e a primeira masmorra. O jogo coloca os jogadores na pele de Kaatri, uma veterana mestre de armas que aceita um perigoso pacto para obter poderes mágicos capazes de enfrentar forças sobrenaturais.

A magia assume, assim, um papel central na experiência. Mais do que simples ataques, os feitiços poderão ser utilizados para abrir novos caminhos, ultrapassar obstáculos e descobrir segredos espalhados pelo mundo. No combate, Kaatri combina essas habilidades com armas de corpo a corpo, criando confrontos que procuram equilibrar estratégia e brutalidade.

Esta ligação entre poder e perigo é particularmente importante para a identidade do jogo. Em Dungeons & Dragons, os warlocks obtêm os seus poderes através de pactos com entidades sobrenaturais, uma relação que normalmente envolve tanto grandes capacidades mágicas como consequências.

E Warlock parece querer explorar precisamente essa ideia. A Wizards of the Coast confirmou recentemente que Tasha será a entidade responsável pelo pacto de Kaatri. A personagem será interpretada por Maggie Robertson, enquanto Tricia Helfer dá voz à protagonista.

Desenvolvido pela Invoke Studios, estúdio de Montreal da Wizards of the Coast com profissionais que trabalharam em séries como Far Cry, Watch Dogs, Guardians of the Galaxy e Deus Ex, o projeto representa uma das grandes apostas da editora para o futuro dos videojogos baseados em Dungeons & Dragons.

Warlock: Dungeons & Dragons está atualmente previsto para chegar em 2027, estando o lançamento planeado para PC e consolas. Para já, a promessa é de uma aventura de ação para um jogador que pretende combinar exploração de mundo aberto, combate corpo a corpo e uma utilização criativa da magia.

Com Baldur's Gate 3 a demonstrar o enorme potencial de Dungeons & Dragons nos videojogos, Warlock procura agora seguir um caminho bastante diferente, apostando numa experiência mais focada na ação e na exploração. Resta saber se a Invoke Studios conseguirá transformar esta interessante premissa numa das próximas grandes aventuras do universo D&D.