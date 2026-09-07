Sony renova gama de auscultadores com os novos WH-1000XM4C, WH-CH730N e WH-CH530

A Sony reforçou o seu catálogo de áudio com novos modelos de auscultadores. Aposta numa estratégia sólida ao atualizar referências de topo, de gama média e de entrada. O destaque vai para os WH-1000XM4C, que recuperam um equipamento emblemático. Surgem também os novos WH-CH730N e os WH-CH530, pensados para a versatilidade sem gastar muito.

O modelo de topo aproveita o reconhecido sistema de cancelamento ativo de ruído da Série 1000X, mantendo o desenho circum-aural e a estrutura dobrável tão procurada em viagens. A grande novidade reside na afinação acústica revista, acompanhada por um equalizador de dez bandas configurável.

Esta versão ganha ainda uma nova variante na cor lavanda, que se junta aos tons clássicos em preto e prata platina. O equipamento posiciona-se assim como uma alternativa sólida para profissionais, estudantes e viajantes frequentes.

Nova gama média traz cancelamento de ruído e grande autonomia

No segmento intermédio, a novidade passa pelos WH-CH730N, desenvolvidos especificamente para uso intensivo no quotidiano e em regimes de trabalho híbrido. Incorpora a tecnologia Dual Noise Sensor para isolar ruídos exteriores de forma eficaz. Integra também um sistema de captação de voz com IA para melhorar a clareza das chamadas.

O corpo leve e dobrável facilita o transporte nas deslocações habituais, surgindo em cinco cores distintas, incluindo preto, branco, azul, rosa e bege. A gestão energética surge como outro ponto de relevo nos WH-CH730N, assegurando até 50 horas de reprodução contínua mesmo com o isolamento ativado.

O carregamento rápido integrado recupera uma hora de funcionamento com apenas três minutos de ligação à corrente. Em paralelo, a ligação multiponto e a compatibilidade com LE Audio simplificam a alternância entre dispositivos de trabalho e lazer. O modelo assegura deste modo um conjunto equilibrado de funcionalidades a um patamar de preço muito mais contido.

Som acessível e bateria reforçada para o dia a dia

Para o segmento de entrada, a proposta da Sony recai nos compactos WH-CH530. Apostam numa utilização simplificada e numa autonomia alargada de 55 horas. O Recebeu um sistema de filtragem de ruído por IA nas chamadas, tornando-se prático para reuniões e aulas à distância.

A Sony ainda um limitador de volume com cinco patamares para proteção auditiva. A pensar no público jovem, estes auscultadores chegam ao mercado em seis cores expressivas, destacando-se variantes em cobalto, coral e menta.

A disponibilidade em Portugal para todo este conjunto de novidades arranca já este mês. Os preços recomendados situam-se em cerca de 280 euros para os WH-1000XM4C, enquanto os WH-CH730N chegam por aproximadamente 150 euros. Já os acessíveis WH-CH530 entram com um valor de referência fixado nos 69 euros.