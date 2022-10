Victoria 3 e as transformações sociais da Época Vitoriana

Victoria 3, em desenvolvimento pela Paradox Interactive, encontra-se prestes a chegar ao mercado, num jogo que deverá ser do gosto de todos os amantes de estratégia socio-económica e politica, baseada na História Mundial.

Tendo como os anos entre 1836 e 1936 como periodo base, o jogo pretende revelar um pouco mais sobre as revoluções e transformações que as sociedades sofreram nessa altura. Vamos ver...

As transformações revolucionárias da Era Vitoriana e que moldaram as sociedades atuais, decorreram no século passado e a Paradox Interactive, com o seu próximo jogo, Victoria 3, pretende permitir ao jogador presenciá-las na primeira fila.

O jogo, que é considerado pela equipa da Paradox como um Simulador de Sociedades, decorre entre os anos 1836 e 1936, e é uma simulação socio-económica e politica representando uma verdadeira viagem pela História das sociedades ao longo do último século.

O jogador vai ter nas mãos o poder de reescrever a História de algumas das mais importantes nações da Era Vitoriana, desde as grandes nações industriais como o Reino Unido e Prússia, passando pelos países de população massiva como a Rússia e a China ou pelas potências adormecidas como o Japão e o Canadá Colonial.

Tratou-se de um século de grande e dramática convulsão tecnológica e social, em que houve várias libertações das pessoas enquanto indivíduos e o jogo pretende dar ao jogador a missão de satisfazer as necessidades dos seus cidadãos (em vários aspetos).

E atenção. Cada cidadão da nossa nação, é simulado individualmente, seja ele um lavrador, um empregado de mesa, um capitalista ou um artesão. E cada um tem a sua personalidade, as suas crenças religiosas, as suas opiniões politicas e mais importante que tudo, o seu nível e estilo de vida que quer manter ou melhorar.

Por exemplo, a alimentação. Uma sociedade em crescimento tem necessidades crescentes de alimentação e como tal, o jogador terá de encontrar formas de não escassearem alimentos.

O desenvolvimento da economia poderá ser levado a cabo de varias formas. Por exemplo, ao desenvolvermos o tecido industrial, e institucional, incentivaremos ao comércio interno e externo, possibilitando assim a criação de receitas com as exportações. Por outro lado, as importações poderão trazer ao nosso país, os bens e matérias que a nossa população necessita ou deseja.

No entanto, o povo também quer leis. Leis justas que os defendam e protejam e dessa forma o jogador também terá como responsabilidade a de gerir um sistema de Leis que lhe permite inclusive, criar nova legislação que reflita as necessidades e desejos da população.

No entanto, nem tudo são rosas e poderá ocorrer o caso de se terem de aprovar Leis que não agradem totalmente à sociedade. Mesmo sendo reformas positivas no médio prazo, podem trazer algum desconforto no imediato e como tal, há que ter sempre em conta essa possibilidade de insatisfação do povo.

Victoria 3 terá ainda um caminho diplomático a percorrer na medida em que, à medida que a nossa sociedade evolui e se torna mais exigente, poderão haver situações de quase conflito com as nações vizinhas. Para evitar conflitos, existem as vias diplomáticas para explorar. O recurso aos Aliados pode também intervir como manobra dissuasora de conflitos ou ajudar a pressionar uma nação mais fraca.

Victoria 3 será lançado a 25 de Outubro, no Steam.