Transparência Adaptativa é o trunfo da Apple para os seus AirPods Pro

Na apresentação recente que a Apple fez dos seus novos produtos, uma das "estrelas" do evento foram os novos AirPods Pro 2. Entre a evolução da versão anterior no que toca ao hardware, a empresa de Cupertino referiu que os novos Pro trazem uma tecnologia que se chama Transparência Adaptativa. Basicamente é uma espécie de proteção contra barulho excessivo que pode danificar a nossa audição com o passar do tempo e com exposição prolongada. Soube-se há dias que outros AirPods também podem vir a receber esta melhoria.

É importante perceber para que serve esta nova funcionalidade, até porque, como podemos ver nas novidades trazidas no iOS 16.1 Beta 3, os AirPods Pro da primeira geração parecem também beneficiar desta proteção.

Qual é a sua funcionalidade favorita dos AirPods Pro?

A mais recente beta do iOS 16.1 da Apple, a terceira a ser disponibilizado aos programadores e inscritos no programa de testes públicos, traz o recurso Adaptive Transparency (Transparência Adaptativa) dos AirPods Pro 2 para os AirPods Pro originais pela primeira vez.

Pensava-se que o recurso Transparência Adaptativa estaria disponível apenas para quem comprasse os AirPods Pro 2 mais recentes, com a Apple a dar essa indicação quando os novos auscultadores foram anunciados pela primeira vez.

Possivelmente, muitos utilizadores dirão que é a capacidade de usar o modo de Cancelamento Ativo de Ruído. Outro, porque usam muito nos meios urbanos, será o Modo Transparência. É muito provável que em termos de tempo de utilização seja a segunda opção a mais usada. Como tal, a Apple poderia ter essa interpretação e elevado a funcionalidade a um novo nível.

É aqui que entra então o Modo Transparência Adaptativa.

Como funciona o Modo de Transparência da AirPods?

Se não tiver um par de AirPods Pro ou AirPods Max, o Modo Transparência utiliza os microfones nos seus AirPods para injetar nos ouvidos os sons à sua volta. Com o ajuste certo, na frequência correta, o utilizador fica com a sensação que não está a usar qualquer auricular. No entanto, se desligar o Modo de Transparência, parece que o som encolhe, transformando-se novamente no "silêncio abafado" sem ser exatamente silêncio. Apenas uma sensação de ter o canal auditivo selado.

Esta funcionalidade é perfeita para quando se quer ouvir música ou um podcast, mas é preciso manter a atenção alerta, pois está num meio urbano, a caminhar entre estradas e zonas movimentadas onde o som envolvente é importante para a nossa proteção e orientação.

Com o Modo Transparência, é também fácil alguém ao lado do utilizar falar e ser ouvido, sem necessidade do utilizador tirar os auscultadores. No entanto, este modo nunca contabilizou a intensidade dos sons à sua volta.

Isto é, se algo barulhento se aproximasse do utilizador, como uma sirene ou uma buzina, os seus AirPods consequentemente bombeavam esse mesmo barulho diretamente para os seus ouvidos. Bem, isso, para quem experiencia, não é de todo confortável.

A Transparência Adaptativa "salva" os seus ouvidos

Com a introdução dos AirPods Pro 2, a Apple traz assim a Transparência Adaptativa. Esta iteração do Modo de Transparência reduz a intensidade de qualquer som que seja superior a 85 dB, mantendo outros sons no seu volume do mundo real. É como ter sempre um misturador de som no ouvido, assegurando que os sons à sua volta estão equilibrados.

Também não há praticamente nenhum atraso: A Apple afirma que o novo chip H2 processa estes sons a 48.000 vezes por segundo.

Não, não foi a Apple que inventou esta tecnologia. A Bose tem uma característica semelhante com o seu QuietComfort Earbuds II, mas, de acordo com alguns analistas do segmento deste tipo de produtos, a tecnologia da Bose não está tão bem desenvolvida como a oferta da Apple.

Com estes dispositivos a chegar a mais utilizadores, os testes começam a ser interessantes e mais reais. Há utilizadores a usar estes AirPods nos concertos de música e com o iPhone conseguem detetar que o som envolvente da música do concerto atingiu um pico de 114,7 dB.

Contudo, ao usar os AirPods Pro 2 com o Modo Transparência Adaptativa ativa o som nunca passou além de 85 dB. Houve seguramente uma proteção aos ouvidos, porque nunca foram atingidos com "decibéis prejudiciais".

Embora os AirPods sejam certamente mais caros do que um simples par de tampões auriculares, a verdade é que esses tampões (que vemos algumas pessoas a usar nos concertos) abafavam demasiado a música, enquanto os AirPods com esta "nova" tecnologia permitem ouvir claramente tudo.

Evidentemente, não vamos também esperar que num concerto a usar auscultadores tenhamos uma experiência perfeita. Mas poderá ser uma forma de usufruir do prazer de ouvir música sem sair do recinto com dores de cabeça e os ouvidos a "zumbir".

Então tenho de comprar os AirPods Pro 2 para ter esta funcionalidade?

Como referimos atrás, a Apple inicialmente, no evento do início de setembro, deu a entender isso. Contudo, poderá não precisar de comprar um novo par de AirPods Pro para usar a Transparência Adaptativa.

Conforme vimos nesta semana que passou, a Apple lançou mais uma versão beta, a terceira, do iOS 16.1. Alegadamente com o software beta também dos auscultadores e com esta beta os AirPods Pro de primeira geração uma configuração de Transparência Adaptativa, apesar de não ter o chip H2 de segunda geração que, segundo a Apple, alimenta a funcionalidade no AirPods Pro 2.

Portanto, no nosso entender, a sair de facto esta funcionalidade (relembrar que nas versões beta alguma funcionalidades são apenas de teste), a Apple poderá querer potenciar ainda os Pro originais, mas ficará com este recurso com menos qualidade do que o que apresenta os Pro 2. Talvez a redução de som venha mais tarde, uma vez que o chip H1 não será capaz de processar sons a 48.000 vezes por segundo.

Ainda assim, se o utilizador conseguir obter a maioria dos benefícios da Transparência Adaptativa sem pagar 299 euros por um novo par de AirPods, já fica a ganhar!