Já aqui tínhamos mostrado um pouco de PJ Masks: Heroes Of The Night, o jogo baseado na famosa série infantil com o mesmo nome.

Agora a Outright Games revelou um pouco mais do jogo da sua jogabilidade. Venham ver.

PJ Masks é uma das séries infantis mais apreciadas do momento. Esta série de animação, que praticamente não tem violência, apresenta-nos alguns heróis improváveis (Catboy, Owlette e Gekko) para as televisões que agarram milhares de fãs de forma acérrima. Já aqui tínhamos anunciado que a popular série d animação se prepara para ver um jogo lançado nas consolas e PC.

A Outright Games partilhou recentemente o primeiro trailer de PJ Masks: Heroes Of The Night que mostra um pouco da jogabilidade que iremos encontrar no jogo, quando este for lançado a 29 de outubro para PC, Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One.

Neste novo vídeo, os jogadores poderão ver um pouco melhor alguns dos novos locais que podem explorar no decorrer da aventura, que incluem, o próprio Quartel General dos PJ Masks.

No entanto, outros locais emblemáticos serão palco do jogo tais como as Ruas e Telhados da Cidade, o parque, a Montanha Mistério, a Fábrica Voadora e até a Lua.

No vídeo podemos ver ainda os famosos veículos dos nossos heróis em ação; O Cat-car, Gekko-Mobile e Owl-Glider.

PJ Masks: Heroes Of The Night é o primeiro jogo de consola a ser lançado para esta série animada de televisão, desde que esta foi para o ar pela primeira vez em 2015.

Para todos os fãs dos desenhos animados será, sem dúvida, uma oportunidade única de explorar os seus heróis favoritos Catboy, Owlette e Gekko numa nova aventura onde os heróis devem usar os seus super-poderes únicos, como Super Cat Ears, Super Gekko Camouflage e Owl Wing Wind para encontrar colecionáveis escondidos e parar os mauzões.

29 de outubro de 2021 é o dia PJ Masks, quando o jogo for lançado para a PlayStation, Nintendo Switch, Xbox e PC