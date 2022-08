Vecchia Signora assina parceria com EA Sports

Um dos clubes mais conhecidos e importantes do Mundo do futebol, a Juventus (Vecchia Signora) estabeleceu recentemente uma parceria exclusiva com a EA Sports.

Uma parceria para os próximos anos, já a pensar certamente em FIFA 23 e no "novo" FIFA, o EA Sports FC.

A Electronics Arts e a Juventus, anunciaram recentemente uma nova parceria ao longo dos anos, através da qual a Juventus voltará ao FIFA, já no FIFA 23, a partir de 23 de setembro. E fica também já a sensação de que a parceria se estenda até ao EA Sports FC.

Esta parceria faz com que a EA Sports se torne o exclusivo Sport Video Gaming Partner da Juventus, com uma integração totalmente autêntica no jogo que contará com o estádio da Juventus, o Allianz Stadium, juntamente com o logótipo e kits do clube.

Além da parceria do clube, o ex-futebolista Claudio Marchisio vai se juntar como herói FUT e o fantástico avançado do clube transalpino, Dušan Vlahović, também passará a ser um embaixador da EA Sports FIFA 23.

Marchisio é um verdadeiro icone para os adeptos da Vecchia Signora, tendo passado pela academia da Juventus até ao estrelato, ganhando vários Scudettos pelo caminho e agora solidificando esse estatuto com um item herói no jogo em FIFA 23 Ultimate Team (FUT).

Por seu lado, Vlahović é um dos melhores avançados da atualidade tendo sido fortemente cobiçado no ano passado, quando ainda se encontrava ao serviço da Fiorentina. Concretizada a transferência para a Juventus, não parou de marcar golos e de se destacar, sendo atualmente um dos melhores jovens avançados do mundo, com um incrível recorde de golos nos últimos dois anos. Vlahović torna-se assim, um embaixador pela primeira vez a juntar-se à lista de jogadores proeminentes da EA Sports.

"Estamos entusiasmados por reafirmar o nosso profundo compromisso com o futebol italiano através desta parceria exclusiva com a Juventus", disse David Jackson, vice-presidente da marca EA SPORTS FIFA. "Este clube fenomenal significa muito para nós e para os nossos adeptos, e permitirá que a EA SPORTS continue a oferecer as mais autênticas e abrangentes experiências de futebol interativo possível em FIFA 23 e não só."

"Estamos orgulhosos de voltar pelo lado da EA SPORTS", disse Giorgio Ricci, Diretor de Receitas da Juventus. "A parceria com a EA SPORTS vai além do conceito de parceria tradicional, em conjunto no projeto partilhado de olhar para o futuro, falar com as novas gerações, cavalgar a onda de novas tendências, cultura urbana e estilo de vida. Escolhemos a EA SPORTS para ir um passo mais além porque é um parceiro que partilha a nossa visão e ambição. Temos o prazer de fazer este percurso com uma marca que se destaca pela sua originalidade, singularidade e inovação, como faz a Juventus."

As reservas já estão disponíveis para FIFA 23 que serão lançadas para a PlayStation 5, Xbox Series X, PC, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One a 30 de setembro. O acesso antecipado a FIFA 23 Ultimate Edition começa a 27 de setembro de 2022.