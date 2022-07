Unity despede 200 trabalhadores para reorganizar os seus recursos

Nem sempre as notícias tecnológicas que vão surgindo são sobre coisas animadoras. E é o caso da mais recente situação da empresa Unity que despediu agora pelo menos 200 pessoas dos seus postos de trabalho. O motivo por detrás deste despedimento coletivo prende-se com a necessidade de reajustar os recursos da marca.

A Unity é conhecida sobretudo pelo motor gráfico para o desenvolvimento de vários jogos, tendo servido de plataforma para a criação de muitos títulos populares, como Among Us, Angry Birds (2 e Epic), Pokémon GO, entre outros.

Unity despede pelo menos 200 trabalhadores

De acordo com as mais recentes informações, a Unity despediu pelo menos 200 dos seus trabalhadores localizados em vários pontos do mundo. Ao todo, a empresa demitiu 4% de toda a sua força de trabalho, cujas pessoas afetadas ficaram então agora desempregadas.

Para já o número exato de trabalhadores despedidos ainda não é conhecido. No entanto, embora a contagem total de funcionários da Unity não seja fornecida, o relatório trimestral divulgado em março deste ano indica que a criadora de software tinha 5.864 trabalhadores a tempo inteiro. Por outro lado, um relatório da Kotaku estima que tenham sido despedidas entre 300 a 400 pessoas, e adianta que os departamentos mais afetados foram os de Inteligência Artificial e Engenharia.

Ao site PC Gamer, um porta-voz da Unity disse que:

Como parte de um processo de planeamento contínuo em que avaliamos regularmente os nossos níveis de recursos em relação às prioridades da nossa empresa, decidimos realinhar alguns dos nossos recursos para melhor direcionar o foco e apoiar os nossos projetos a longo prazo. Tal resultou nalgumas decisões difíceis que impactaram aproximadamente 4% de toda a força de trabalho da Unity. Somos gratos pelas contribuições daqueles que deixaram a Unity e estamos a apoiá-los nessa difícil transição.

O mais curioso é que, há cerca de duas semanas, o CEO da Unity, John Riccitiello sossegou os funcionários ao dizer que não iria demitir ninguém. Mas, nesta semana que passou, a empresa já começou então a despedir centenas de trabalhadores.

Segundo os detalhes, os funcionários despedidos souberam da notícia através de uma videochamada, e nalgumas estava também presente um membro do departamento de Recursos Humanos da empresa. É referido que os afetados vão receber um mês de salário e mais um mês de indeminização e cobertura para o seguro de saúde COBRA.

O site Kotaku indica também que os visados foram informados de que são elegíveis para outros cargos disponíveis, no entanto há dados de que a Unity congelou as contratações de uma maneira geral.