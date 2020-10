Uma viagem pelos tempos medievais com Manor Lords

Pelas mãos da equipa de desenvolvimento indie polaca da Slavic Magic, encontra-se Manor Lords, uma profunda aventura pela Época Medieval que aparenta estar no bom caminho.

Venham conhecer um pouco mais sobre o jogo.

Segundo Slavic Magic, o desenvolvedor indie polaco por detrás de Manor Lords, trata-se de um título de estratégia que combina a gestão e evolução de um feudo medieval, com uma componente militarista onde a estratégia e a tática são importantes para vencer os conflitos (épicos) que esperam o jogador.

Essas são as duas bases de Manor Lords e segundo a Slavic Magic, o jogo pretende ser um marco naquilo a que identificam como um estilo de criação de cidades orgânico e profundo.

Não sendo uma ideia completamente nova, o objetivo será o de proporcionar ao jogador as ferramentas possíveis para a criação e desenvolvimento de aldeamentos de uma forma sustentável e evolutiva ao longo do jogo.

Conforme ainda referido pelos autores, a própria morfologia do terreno e os bens existentes na região vão fazer depender a forma como as povoações irão crescer.

Mapa dividido em regiões diferentes

O mapa de Manor Lords encontra-se dividido em regiões (feudos), cada qual com os seus recursos, população e a sua própria árvore de desenvolvimento.

O sistema de desenvolvimento de cada área aparenta ser interessante. Ao se criar edifícios em determinada zona, ganham-se pontos de experiência que podem ser usados para especializar ainda mais essa mesma área. Isso faz com que, certas zonas possam ser orientadas para a agricultura e outras para a mineração, por exemplo.

O jogo decorre algures na Europa dos séculos XI a XV, uma altura na qual o trabalho artesanal dominava. Os campos tinham de ser arados por arados com bois, o ferro tinha de ser forjado nas ferrarias, as ovelhas tinham de ser levadas a pastar nas grandes pradarias. Tudo isto decorria dentro do Feudo de um Lorde (em inglês, Lord of Manor).

Esses recursos retirados da terra serão depois processados em oficinas próprias para dar comida, bebida, roupas, conforto, materiais de construção. Enfim, o ciclo produtivo normal que já vimos noutros RTS.

Existem ainda mercadores que passam pelas aldeias para trocar bens, produtos e serão a única forma de garantir receitas, através da venda dos nossos produtos.

Sendo o jogador um Lorde, tem (claro) direito a uma parte do quinhão e como tal, existe um sistema de taxação que teremos de impor ao povo. Contudo, existirão alguns impostos que serão mais que apenas uma forma de enriquecer a carteira do Lorde. Por exemplo, o Dizimo, é uma taxa que vai diretamente para a Igreja, mas, por seu lado, a Igreja oferece-nos influência em troca.

Convém não esquecer que nos tempos medievais, o papel da igreja era extremamente importante na sociedade europeia.

Fazendo recurso do Unreal Engine, a Slavic Magic pretende implementar um sistema de mudanças climáticas que acompanhem as estações do ano. Assim, à medida que o ano vai avançando também o clima se torna mais quente no verão e mais frio no inverno, originando mesmo fome e doenças.

A Guerra

Manor Lords apresentará um sistema de combate em tempo real que parece ambicioso. Segundo os responsáveis pelo jogo, esperam-se centenas de soldados nos campos de batalha que, graças a um sistema de formações táticas, alterações no moral das tropas, fadiga dos soldados, deterioração dos equipamentos e efeitos do tempo, prometem ser bastante táticas e complexas.

Trata-se de um sistema de combate ambicioso, tendo em atenção a todos esses pormenores.

Quanto ao recrutamento, existem várias formas de constituir exército. O modo mais simples (mas também mais ineficaz) será o recurso a milícias de camponeses. Além de serem tropas que não têm treino adequado, os camponeses largam o seu trabalho para combater, deixando assim cair a produção.

Por outro lado, o jogador pode ainda contratar mercenários. Trata-se de soldados experientes, mas que são contratados com alto custo para o cofre.

Por fim, existem ainda Cavaleiros que se encontram ao serviço do Lorde.

Em combate, o posicionamento adequado das nossas tropas também é deveras importante, pois o jogo tem em conta~também o fator de posição. Por outras palavras, é necessário saber colocar as nossas tropas o mais equilibradamente possível, de forma que, até um pequeno regimento possa vencer um confronto contra um grande exército.

Cavalaria, fortificações, unidades em muralhas, pólvora e equipamentos de cerco (como os trebuchets) serão apenas algumas das unidades disponíveis no jogo e que terão de ser usadas com mestria, sabendo lidar com os seus pontos fortes e minimizando os seus pontos fracos.

Manor Lords ainda não tem data de lançamento e quando sair vai ser para PC, via Steam.