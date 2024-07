Tripulação de Concord dada a conhecer

É um dos jogos do momento: Concord. Com o seu lançamento cada vez mais próximo, a Sony tem vindo a aguçar o "apetite" dos fãs com novidades frescas. Venham conhecer os personagens do jogo...

Não se tratando de uma forma completamente inovadora de o fazer, a Sony decidiu lançar uma série de vídeos de animação, intitulada de Concord: Freegunner Adventures para dar a conhecer a tripulação de Concord. São 16 Freegunners jogáveis neste novo shooter de equipa, que está prestes a ser lançado para PlayStation 5 e PC.

E, no primeiro episódio revelado, que podem ver de seguida, os personagens Teo, Jabali e It-Z são apresentados, mostrando a forma como aceitam uma missão de alto risco na qual terão de enfrentar um grupo rival.

De recordar que Concord já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation Store e PlayStation Direct. Quem quiser reservar a sua versão para o PC, também o poderá fazer ou através da Steam ou Epic Store.

Concord é uma experiência centrada numa jogabilidade multijogador que combina mecânicas de jogo que recompensam a progressão no qual todo o elenco de personagens, mapas e modos de jogo estarão disponíveis no lançamento. No entanto, receberá conteúdos periodicamente, expandindo o título e o seu universo ao longo do tempo.

Adicionalmente, foi também anunciado um controlador DualSense novo com design comemorativo de Concord.

Concord chega à PlayStation 5 e ao PC no próximo dia 23 de agosto.