The Sims 5 poderá ser anunciado já em outubro

Por norma, os gamers conhecem praticamente todos os jogos eletrónicos mais populares, mesmo que não os joguem. E quando nos referimos a 'mais populares', não nos limitamos apenas aos que são atualmente mais jogados, mas também aos clássicos que já existem há vários anos e que continuam a vingar face aos mais recentes.

Assim sendo, certamente que conhece a saga The Sims, e sabe que já não é lançada uma nova edição há algum tempo. Mas tal poderá estar prestes a mudar, pois os mais recentes rumores indicam que a Electronic Arts deverá anunciar oficialmente o The Sims 5 já no próximo mês de outubro.

The Sims 5 pode chegar em outubro

De acordo com os últimos rumores vindos da indústria dos jogos eletrónicos, a Electronic Arts poderá estar a preparar o anúncio oficial do jogo The Sims 5 já em outubro.

Este rumor teve origem nas revelações de Jeff Grubb, um dos principais insiders deste segmento que, no programa do YouTube Game Mess Mornings, adiantou que a criadora de jogos vai então anunciar uma nova edição de um dos títulos casuais mais populares já durante o próximo mês. Caso se confirme, estima-se que o anúncio aconteça durante o evento Behind The Sims Summit, que vai acontecer no dia 18 de outubro.

Apesar de não ser uma informação oficial, e que pode nem sequer se confirmar, a mesma vai ao encontro de algumas movimentações que indicam que a EA Games pode estar a preparar uma grande novidade para os fãs da saga. Além disso, a empresa também já revelou que, a partir do dia 18 de outubro, o The Sims 4 vai ficar gratuito para todos os jogadores.

Desta forma, resta-nos então aguardar por mais novidades e esperar para ver se no próximo mês a EA vai então lançar mesmo o The Sims 5. Relembramos que o atual The Sims 4 foi lançado a 2 de setembro de 2014, ou seja, há mais de 8 anos.