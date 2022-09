Médicos irlandeses retiraram 50 pilhas do estômago e intestino de uma mulher

Os médicos deparam-se, talvez mais vezes do que gostariam, com casos insólitos. Este é um deles! Uma mulher de 66 anos viu 50 pilhas serem retiradas do seu estômago e intestino.

O episódio aconteceu em Dublin, na Irlanda.

Receber pacientes com pilhas no estômago não é uma novidade para as equipas médicas. Afinal, é comum receberem crianças que ingerem pequenos objetos. Embora sejam, na maioria das vezes, inofensivos, caso fiquem presas na garganta, por exemplo, podem desencadear graves problemas. Isto, porque a saliva pode desencadear uma corrente elétrica na garganta e iniciar uma reação química entre as pilhas presas.

De acordo com o Live Science, os médicos da Universidade de St. Vincent, em Dublin, na Irlanda, conheceram um caso um pouco diferente. Neste, a equipa removeu 50 pilhas do intestino e estômago de uma mulher, após um raio-X ter relevado os objetos no seu abdómen.

Apesar de a ingestão ter sido propositada, com o objetivo de automutilação, nenhuma delas parecia estar a obstruir o trato gastrointestinal da mulher de 66 anos. Mais do que isso, o raio-X não mostrou sinais de danos estruturais nas pilhas.

Devagar, os médicos começaram por tentar perceber se as pilhas podiam passar através do trato gastrointestinal sem que fosse precisa qualquer intervenção. Observaram-na durante uma semana e, depois de ter expelido cinco dos 55 objetos que ingeriu, começou a sentir dores abdominais, pois a maioria das pilhas não tinha conseguido percorrer o caminho necessário.

Assim sendo, uma equipa de cirurgiões operou a mulher, através de um procedimento chamado laparotomia, durante o qual é feita uma incisão para aceder à cavidade abdominal. Desta forma, os médicos perceberam que o peso das pilhas tinha puxado o estômago para baixo, distendendo-o para a zona acima do osso púbico.

Depois de fazerem um pequeno orifício no estômago, a equipa recuperou um total de 46 baterias AA e AAA. As restantes foram encontradas presas no cólon e foram removidas através do ânus.

A ingestão deliberada de várias pilhas AA grandes como uma forma de automutilação deliberada é uma apresentação invulgar. Tanto quanto sabemos, este caso representa o maior número reportado de pilhas ingeridas num único momento.

Escreveram os médicos no seu relatório, publicado no Irish Medical Journal.