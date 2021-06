The Procession To Calvary, aventura ao estilo Monty Python

Os estúdios britânicos independentes Pythonesque, anunciaram recentemente a data de lançamento do seu jogo The Procession To Calvary para consolas (após o jogo já ter sido lançado para PC em 2019).

Trata-se de uma aventura point’n click que bebeu inspiração no espírito impagável dos Monty Python e que, está quase a chegar à Xbox One e Nintendo Switch.

Composto por uma única pessoa (Joe Richardson), os estúdios indie britânicos Pythonesque revelaram os seus planos de ingresso de The Procession To Calvary, já no início do próximo mês, para Xbox One e Nintendo Switch.

Sendo um título point’n click, o que agradará a todos os fãs do género certamente, Pythonesque é uma aventura que traz ainda uma “cereja em cima do bolo”, pois segundo o seu responsável, teve fortes influências dos gloriosos Monty Python, no processo de criação do jogo.

É dessa forma, e embalado pelo sabor surreal do humor tão característico de Jonh Cleese, Eric Idle e companhia que The Procession To Calvary nos é apresentado em jogo, tendo como cenários, algumas das melhores obras de arte da época do Renascimento.

Como podem ver pelo trailer, serão as obras de artistas como Rembrandt, Botticelli, ou Michelangelo que providenciam os cenários para a aventura e que dão também, um toque especial ao jogo.

O objetivo do jogo é simples. Terminada a Guerra Santa, ainda há muito por resolver em Terras de Sua Majestade e a missão dos jogadores é a de derrubar um tirano, chamado de Heavenly Peter.

Com um elenco de personagens que tanto terão de bizarro como de surreais, The Procession To Calvary apresenta ainda um vasto conjunto de puzzles diferentes em alguns dos mais improváveis cenários que se podem pensar. Todo o jogo está pensado sob uma visão muito influenciada por Monty Python pelo que acredito que podemos esperar alguns momentos de insanidade total e situações perfeitamente absurdas.

Segundo Joe Richardson, não nada a temer. As piadas ingame podem ser absurdas e ridículas, mas os puzzles não o são e devem ser encarados com seriedade

Tal como não poderia deixar de ser, também a banda sonora apela a todo este classicismo com a inclusão de várias obras de Vivaldi, Bach, e George Frideric Handel.

É já no próximo dia 1 de julho que The Procession To Calvary chega à Xbox One e Nintendo Switch, com planos para ser lançado para Playstation 4 mais tarde.