The Pioneers: Surviving Desolation, sobreviver em Io

Os estúdios indie Supercube, lançaram no Steam, em Acesso Antecipado, o seu jogo The Pioneers: Surviving Desolation.

Trata-se de um titulo que desafiará os jogadores a sobreviver numa das Luas de Júpiter, Io. Promete bastante...

Com a sua recente chegada ao Acesso Antecipado do Steam, The Pioneers: Surviving Desolation apresenta um enorme potencial para se tornar num jogo de estratégia bastante bem recebido pelos fãs do género.

Desenvolvido pelos estúdios indie franceses Supercube, o jogo é um misto de survival com aventura e passa-se no Espaço, mas numa localização relativamente mais próxima que a maior parte dos restantes jogos do género: Io, uma das Luas de Júpiter.

Após a sua nave se despenhar em Io, uma das luas de Júpiter, os jogadores terão de tentar sobreviver com o pouco que têm à disposição ou que conseguem encontrar.

Após a queda, aos jogadores vão ser atribuídos três tripulantes selecionados aleatoriamente, cada qual com as suas valências e habilidades e será com eles que terá de conseguir sobreviver naquela Lua inóspita.

Baixa gravidade irá dificultar as movimentações e ações dos jogadores, vulcões demasiadamente ativos matam em segundos se formos apanhados por eles, atividade sísmica constante pode provocar danos irreparáveis, tempestades magnéticas destruirão os equipamentos à sua passagem ou ventos sulfurosos que matam em segundos. Io será uma tremenda dor de cabeça para domar e teremos de nos basear nas habilidades e competências de cada tripulante ao nosso dispor, para sobreviver.

Segundo os responsáveis por The Pioneers: Surviving Desolation, cada sessão nova do jogo irá apresentar 3 novos tripulantes escolhidos aleatoriamente dum total de 15. Cada um desses tripulantes tem as suas habilidades e especializações, pelo que os jogadores terão de saber combinar equilibradamente as suas várias fraquezas e pontos fortes, para tirar o melhor de cada um e conseguir o objetivo final, que é o de garantir a sua sobrevivência.

A exploração do terreno será também importante, não só para compreender melhor esta Lua mortífera, como para encontrar recursos e outras ferramentas que nos possam ser úteis. Pilotar um Rover espacial ou controlar um drone de uma distância segura, serão boas formas de se conhecer este belo e perigoso ambiente.

Com os recursos à sua disposição, os jogadores vão construir uma base à qual possam chamar de Lar e com o passar do tempo, irão ter oportunidade de a expandir e transformar num ponto de partida para a colonização de Io. Áreas como a Engenharia, alimentação, fabrico de ferramentas e módulos novos ou criação de infraestruturas de saúde terão de ser salvaguardadas para a sobrevivência de todos.

The Pioneers: Surviving Desolation já se encontra em Acesso Antecipado no Steam, desconhecendo-se ainda a data de lançamento do produto completo.