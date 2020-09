The Invincible apresentado por ex-programadores de The Witcher 3

Foi revelado há poucos dias um jogo que já está a criar fortes expetativas, não só pela sua própria existência, mas, acima de tudo por causa da equipa que o está a desenvolver: The Invincible.

Venham conhecer melhor este titulo agora apresentado pela Starward Industries.

A Starward Industries é uma companhia recente que tem com principal ponto de interesse, o facto de ser composta por alguns developers que estiveram presentes em grandes jogos do passado recente.

Estamos a falar de pessoal que trabalho em Cyberpunk 2077, Dying Light e Thw Witcher 3. Se fosse necessário algum cartão de visita, diria que este seria um que dispensaria apresentações.

The Invincible é um thriller de ficção cientifica baseado na obra do autor polaco Stanisław Lem, no qual os jogadores investigam um planeta aparentemente deserto, Regis III e que lhes vai ensinar que o Ser Humano é muito pequeno quando comparado com o Cosmos mas também que, existem sítios em que é melhor não entrar.

Os jogadores fazem parte de uma equipa de investigação que tentam descobrir o que se passou com uma expedição cientifica enviada anteriormente ao planeta.

Com recurso a tecnologias e equipamentos altamente futuristas, a missão do jogador é a de encontrar os membros dessa expedição e tentar descobrir o que se passou de errado.

À medida que vamos explorando Regis III, vamos descobrindo também uma história não-linear na qual as nossas escolhas e decisões, vão assumir particular importância, pois delas vão depender os sucessos (ou não) na nossa missão.Todas as escolhas e ações terão um entendimento pela parte do jogo e dos personagens do jogo, pelo que nada será feito em vão.

O jogador vai descobrir também que Regis III esconde segredos muito mais negros que aquilo que poderia estar à espera e terá de se apoiar na sua capacidade dedutiva e nos equipamentos futuristas que tem à sua disposição para poder ser bem sucedido.

“Queremos ser fieis à nossa promessa de entragar aos jogadores um jogo retro-futurista altamente belo e imersivo no qual os jogadores poderão criar a sua própria história como bem entenderem, numa forma não-linear” referiu Marek Markuszewski da Starward Industries.

The Invincible está a ser desenvolvido para Xbox Series X, Playstation 5 e PC.