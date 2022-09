A Gamescom já terminou e conforme se podem ter apercebido, temos lançados vários artigos sobre alguns dos títulos apresentados no evento ou que receberam novidades.

E The First Descendant é precisamente um desses jogos e que recebeu um novo trailer.

Em desenvolvimento pela Nexon Games, The First Descendant recebeu no arranque desta Gamescom, um novo trailer.

O jogo, que é um shooter de ficção cientifica na terceira pessoa, foca a sua jogabilidade na cooperação entre até quatro jogadores e apresenta vários pontos de interesse, numa luta titânica contra uma invasão alienígena.

Em the First Descendant, o jogador veste a pele de um Descendant com uma missão muito importante para a sobrevivência da raça humana. O continente Ingris encontra-se sob ameaça alienígena e a sua missão é a de impedir que as forças humanas cedam face aos invasores.

Com um sistema de missões sucessivas e com uma forte inclusão narrativa, os jogadores vão fortalecendo o seu Descendant, enquanto avançam na luta e vão também, descobrindo um segredo importante sobre os Descendants.

Existem várias classes de Descendants à escolha, sendo que cada qual terá as suas próprias habilidade e armas especificas. Pelas imagens vemos vários poderes como o recurso ao fogo e gelo, ou o uso de um gancho multifunções que nos últimos tempos se tem tornado numa presença normal em shooters. Uma ferramenta curiosa também pode ser vista, um par de órbitas que um dos Descendants deixa num local e que servem de torres de defesa contra os inimigos que se aproximem.

E o seu uso é de particular importância pois do outro lado, existirão alguns inimigos extremamente poderosos. Tal como podem ser vistos no trailer, alguns dos bosses são absolutamente massivos e cada qual apresenta o seu próprio tipo de combate e armas. No entanto, cada qual é mais vulnerável a determinadas habilidades e armas dos jogadores, sendo que o loadout terá de ser bem escolhido antes de cada missão.

Cada Descendant ode equipar 3 armas no total e terá 4 slots de equipamento auxiliar para levar para combate.

O jogo conta ainda com a particularidade de ser mutável ou seja, de ser um universo dinâmico que se vai moldando com os eventos que vão acontecendo.

Adicionalmente, a Nexon revelou que em The First Descendant, os jogadores terão uma grande capacidade de personalização do seu soldado, sendo que muitos desbloqueáveis (armas, equipamentos ou cosméticos) poderão ser desbloqueados com o decorrer do jogo.

O jogo encontra-se em desenvolvimento pela Nexon Games com recurso ao Unreal Engine 5.

Entretanto foram também revelados os planos da Nexon de lançar uma Beta do jogo entre 20 e 26 de Outubro deste ano. The First Descendant encontra-se em desenvolvimento para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC.