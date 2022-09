Fabricantes estimam uma queda no preço dos discos SSDs de até 35%

Ultimamente têm surgido algumas informações acerca da produção e venda dos discos, tanto HDD como SSD. Mas se está a pensar comprar um disco, então será melhor ler este artigo primeiro.

As mais recentes informações indicam que as fabricantes estimam que o preço dos discos SSD tenham em breve uma queda de até 35%.

Preço dos discos SSD pode cair 35%

Segundo o que foi revelado pelo canal TrendForce, há indicação que o mundo da indústria de semicondutores poderá estar a preparar mais uma redução de preço nalguns equipamentos, nomeadamente no que respeita ao setor dos chips de memória NAND Flash. Neste sentido, as fabricantes estimam que esta medida possa resultar em quedas significativas no preço dos discos SSD, nomeadamente estes ficarem até 35% mais baratos já durante este terceiro trimestre de 2022.

De acordo com a TrendForce, existem várias razões para esta redução de preço, mas a principal é mesmo o stock excessivo de componentes muito devido à enorme procura na altura do auge da pandemia da COVID-19. Desta forma, as fabricantes esperam escoar mais facilmente os produtos que agora se amontoam nas instalações, uma vez que a procura também já é menor.

Portanto, com a diminuição de preço, estima-se que as empresas se preparem para conseguir vender o máximo de produtos ao mesmo tempo que tentam manter as suas taxas de participação no mercado.

A seguinte imagem mostra a tendência de redução de preço nos discos SSD Samsung 970 EVO Plus, na Amazon, com base numa recolha de dados ao nível do histórico de preço apresentado desde janeiro deste ano.

Espera-se então um quarto trimestre muito mais competitivo, mas as surpresas podem não ficar apenas por aqui. Isto porque a TrendForce indica que haverá uma nova queda na ordem dos 20% até ao final deste ano. E, patra além disso, as reduções de preço devem manter-se até ao início de 2023.

Desta forma, com estas informações recentes, se estava a pensar comprar um disco SSD para a sua máquina, talvez seja melhor aguardar mais algum tempo no sentido de tentar assim obter um equipamento com um preço mais baixo daquele que atualmente estes equipamentos apresentam.

