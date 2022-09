Dos estúdios espanhóis Fictiorama Studios, foi anunciado no decorrer da Gamescom o jogo The Fabulous Fear Machine.

Trata-se de um jogo sobre mitos urbanos e conspirações que poderá vir a revelar-se bastante empolgante.

The Fabulous Fear Machine, em desenvolvimento pelos estúdios dos nossos vizinhos Fictiorama Studios (responsáveis por Do Not Feed the Monkeys), foi revelado no decorrer da Gamescom.

Um jogo que foca uma temática bastante interessante, a dos mitos urbanos e teorias de conspiração e que tenta levar os jogadores a espalhar o caos e medo pelo planeta com o objetivo de adquirir Poder, Riqueza e Glória.

The Fabulous Fear Machine é um jogo de estratégia com uma forte narrativa apresenta que convida os jogadores a criarem um clima de medo pelo mundo fora, com o objetivo de o controlar.

Com uma forte narrativa e com uma jogabilidade baseada no uso de cartas, os jogadores terão de saber usá-las com mestria e nos momentos e locais certos, recolher recursos, reagir rapidamente face a eventos inesperados, criar estratagemas maquiavélicos e espiar inimigos para adquirir a supremacia.

Trata-se de um jogo single-player de estratégia com uma apresentação muito comic-style e que decorre nos anos 1950. O jogador é o novo "Master of the Machine" e para atingir os seus objetivos, terá de espalhar o caos e medo pelo mundo inteiro através do cultivo de medos sociais, tais como Mitos Urbanos e Teorias da Conspiração que habitam a mente de cada ser humano.

A campanha principal de The Fabulous Fear Machine é baseada em vários capítulos que exploram novos Masters, cada qual com as suas próprias ambições.

À medida que o Poder do jogador cresce numa determinada região, as missões ganham uma escala maior (tanto a nível geográfico como social) e a pressão proveniente de outros personagens também aumenta.

As forças do Bem respondem e contra-atacam aos nossos estratagemas e adicionalmente ocorrem, aleatoriamente, eventos socias que desafiam os jogadores a adaptarem as suas estratégias.

The Fabulous Fear Machine ainda não tem data concreta de lançamento para PC, mas para os mais curiosos, já apresenta uma demo disponível no Steam.