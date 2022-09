The Chant, um jogo que explora os obscuros caminhos de cultos

A equipa de desenvolvimento canadiana Brass Token e a editora Prime Matter revelaram recentemente um novo trailer para o seu jogo de horror, The Chant.

Trata-se de um titulo denso e pesado que explora o mundo obscuro dos Cultos espirituais e afins.

Os canadianos Brass Token encontram-se a trabalhar no seu próximo trabalho, The Chant.

The Chant é uma aventura de ação de horror que apresenta um ambiente denso, pesado e quase claustrofóbico onde o jogador vai afundar-se no estranho mundo dos cultor espirituais.

A ação de The Chant decorre numa ilha remota chamada Glory Island. Trata-se de um retiro espiritual, de nome Prismic Science Spiritual Retreat, para onde as pessoas rumam com o objetivo de descansar as suas mentes e procurar paz de espirito e alma.

No jogo vamos acompanhar Jess Briars que se desloca por um fim de semana a esse retiro com a ideia de se esquecer de eventos do seu passado e de limpar a sua mente para seguir em frente.

No entanto, algo acontece na ilha. Um ritual aparentemente inofensivo e que existe desde 1970, abre acidentalmente uma passagem para outra dimensão chamada de The Gloom, libertando inúmeros fantasmas e aparições nefastas pela ilha.

O seu objetivo com esse culto era o de adquirir Luz e liberdade espiritual mas o que vão receber é muito mais macabro. Os membros desse ritual veem-se subitamente invadidos pelos seus mais íntimos medos e por outros horrores cósmicos.

Contudo a verdade por detrás do próprio culto esconde segredos muito bem escondidos que o jogador, à medida que avança no jogo, vai revelando. O que será que este culto esconde? Qual a verdade por detrás destes rituais?

Jess Briars vai ter de lutar para se salvar e pelo caminho descobrir o que se passa na ilha de Glory Island e com aquele, aparentemente inofensivo ritual.

The Chant apresentará uma jogabilidade baseada em combate físico e combate elemental à medida que os jogadores vão sendo confrontados pelos fantasmas e demónios da psi que invadiram Glory Island.

The Chant será lançado a 3 de novembro de 2022, para Xbox Series X, Playstation 5 e PC.