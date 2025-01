The Bench, um jogo muito peculiar

Sem dúvida que a imaginação humana não conhece muitos limites! E os videojogos aproveitam-se disso mesmo, com temas que, como dizia a minha avó são do "arco da velha". Venham conhecer The Bench.

É caso para dizer "E esta, hein?". The Bench é um jogo muito particular que tenta, de certa forma, simular uma boa tarde passada num banco de jardim.

Sim, leram bem! O jogo convida os jogadores a passarem um bom momento num banco de jardim. No final de contas, parece haver muito mais para fazer de que estar apenas ali sentado.

É precisamente isso que a equipa italiana VOXEL pretende mostrar com este titulo mais casual, que se baseia em minijogos e puzzles.

Como é fácil perceber, The Bench convida os jogadores a passarem um bom momento de relax e descanso num banco de jardim num parque qualquer.

É claro que essa é a desculpa pois, a verdadeira essência do jogo é apresentar desafios divertidos e entusiasmantes aos jogadores. Desafios esses que podem passar por tentar controlar bandos de pombos, provocar as equipas de manutenção do parque, procurar tesouros escondidos, resolver quebra-cabeças no jornal diário enquanto se defende de uma variedade de animais peculiares (e bastante famintos).

É um jogo casual e que, numa primeira abordagem, parece ser divertido, simples e descontraído. Ótimo para ser jogado sem a pressão normal dos jogos competitivos e mais frenéticos. Um jogo para descansar....

The Bench vai estar disponível para ser experimentado no decorrer do Festival Steam, Steam Next Fest que decorre em fevereiro deste ano.