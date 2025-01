IA no e-commerce: estudo prevê impacto positivo de 31 mil milhões de dólares em 2025

Personalização, eficiência e vendas potencializadas por tecnologia prometem revolucionar a experiência de compra online em 2025.

A Inteligência Artificial (IA) é uma das principais tendências para 2025 e está a afirmar-se como uma ferramenta essencial para o crescimento do e-commerce.

Num cenário global em que se estima que 2,9 mil milhões de consumidores adquiram bens online, representando 36% da população mundial, a IA desempenha um papel fundamental, contribuindo em cerca de 31 mil milhões de dólares (1,1%) para o crescimento total do sector em 2025, de acordo com dados da Statista.

Este impacto é explicado pela expansão do mercado global de IA, com estimativas a apontar para um valor de 244 mil milhões de dólares em 2025 e podendo atingir uns impressionantes 827 mil milhões até 2030. Este facto faz com que as tecnologias de Inteligência Artificial sejam um tema incontornável para empresas de todos os sectores, em especial para o e-commerce.

Para Marcelo Caruana, Head de Marketing da E-goi - plataforma de automação de marketing omnichannel e inteligência artificial - estas conclusões não surpreendem:

A utilização de inteligência artificial em e-commerces é uma mais-valia, pois a tecnologia permite impulsionar a relação com os clientes, aumentar o número de vendas e otimizar processos.

O estudo da Statista reforça esta posição ao indicar que mais de 50% dos e-commerces já adotaram soluções baseadas em IA, sendo que 30% contam com uma integração total. Isto demonstra como a IA se está a tornar num fator de competitividade no sector.

Neste contexto, a E-goi demonstra o impacto positivo das soluções de IA nos e-commerces, com resultados de clientes que implementaram soluções nas suas lojas online:

A Salsa Jeans registou um aumento de 73% no ticket médio ao utilizar a ferramenta Send Time Optimization, uma funcionalidade que envia a mensagem para cada destinatário na melhor hora e no melhor dia.

Um retalhista de brinquedos na Península Ibérica obteve um aumento de 24% na taxa de conversão com campanhas baseadas em Next Best Offer (NBO), uma ferramenta de IA que analisa o comportamento do cliente para sugerir produtos/conteúdos relevantes, melhorando a experiência do utilizador.

Um e-commerce na América Latina registou um crescimento de 7% na taxa de cliques em campanhas personalizadas.

Estes casos exemplificam como a IA está a revolucionar o e-commerce, oferecendo ferramentas avançadas para otimizar vendas e o engagement do cliente, e evidenciam a importância de adotar soluções de IA.