Uma aliança que pode mudar tudo: NVIDIA em negociações para investir na OpenAI

A NVIDIA está em discussões para investir até 30 mil milhões de dólares na OpenAI, como parte de uma ronda de financiamento que poderá avaliar a empresa de Inteligência Artificial (IA) em 730 mil milhões de dólares antes do investimento.

Conforme foi confirmado pela CNBC, a NVIDIA está em discussões para investir até 30 mil milhões de dólares na OpenAI.

Este investimento é descrito como diferente do acordo de infraestruturas de 100 mil milhões de dólares que a OpenAI e a NVIDIA anunciaram, em setembro, segundo uma fonte familiarizada com o assunto, que pediu anonimato por se tratar de conversações confidenciais.

Segundo essa fonte, os 30 mil milhões não estão ligados a metas específicas de implementação.

O anúncio de setembro, que abalou o setor tecnológico e desencadeou uma série de acordos de infraestruturas, descrevia uma estrutura na qual a NVIDIA investiria na OpenAI ao longo de vários anos, à medida que novas instalações de supercomputação fossem entrando em funcionamento.

Na altura, à CNBC, uma fonte disse que o primeiro investimento da NVIDIA, no valor de 10 mil milhões de dólares, seria aplicado quando o primeiro gigawatt estivesse concluído.

Agora, segundo a fonte, embora este investimento de 30 mil milhões de dólares seja diferente do que tinha sido previsto em setembro, a NVIDIA poderá decidir participar em rondas futuras alinhadas com esse modelo.

O acordo de 30 mil milhões, noticiado pelo Financial Times primeiro, ainda não está finalizado e os detalhes permanecem sujeitos a alterações.

Investimento de $30 mil milhões pode substituir o anterior

Segundo a CNBC, têm surgido dúvidas sobre o estado do acordo de infraestruturas de 100 mil milhões de dólares entre a OpenAI e a NVIDIA, sobretudo depois de o Wall Street Journal ter noticiado, em janeiro, que o acordo estaria "em suspenso".

Além disso, a NVIDIA já tinha afirmado, no relatório financeiro trimestral de novembro, que "não existe garantia de que venhamos a celebrar acordos definitivos relativamente à oportunidade OpenAI ou a outros potenciais investimentos".

O Financial Times, por sua vez, noticiou que o investimento de 30 mil milhões de dólares na OpenAI substituirá o compromisso de longo prazo de 100 mil milhões de dólares acordado pelas empresas no ano passado.

Uma aliança que pode mudar tudo

Apesar da incerteza em torno destes investimentos, a potencial aproximação entre a NVIDIA e a OpenAI ganha especial relevância por juntar duas das forças mais influentes da atual revolução da IA.

De um lado está a empresa que domina o fornecimento de hardware avançado, cujos processadores se tornaram a base indispensável para treinar e operar modelos de IA à escala global.

Do outro, a organização que encetou a chamada era da IA, com o ChatGPT, e responsável por alguns dos sistemas de IA mais avançados e amplamente utilizados no mundo.

A convergência entre quem constrói a infraestrutura computacional e quem desenvolve os modelos que definem o futuro tecnológico pode acelerar de forma inédita a inovação, alimentando a ideia de que a próxima fase da IA pode ser extraordinária.