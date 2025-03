Team17 dá outro nome a Project Wraith: Wraith Ops

A Team17 e os estúdios Grassrootz Studio anunciaram recentemente que o seu projeto Project Wraith foi renomeado para Wraith Ops. Trata-se e um First Person Shooter tático que só deverá chegar mais adiante este ano.

Wraith Ops é um FPS Tático em desenvolvimento pelos estúdios Grassrootz Studio e que promete um regresso às origens do género.

Com efeito, a ideia será a de proporcionar aos jogadores uma experiência de combate mais tático, mais empolgante e mais cru. Sem gadgets demasiado elaborados e futuristas.

Tal como referi, Wraith Ops é um FPS multijogador tático que vai apresentar um ritmo acelerado e empolgante, criado para sessões de guerra de infantaria e cujos combates assentarão em trabalho de equipa, com objetivos credíveis e que também eles obrigam a trabalho de equipa. Com um ritmo acelerado, e uma mecânica tática bastante envolvente, o jogo oferece uma experiência refinada e de volta às origens da guerra. O jogo foi projetado para desafiar e capacitar os jogadores, sendo que cada recurso do jogo, vai aprimorar a ação e nunca o contrário.

Wraith Ops coloca duas facções em combate, a Aegis Industries e a Volga Battalion. Ambas as Companhias Militares Privadas têm a tarefa de atingir o mesmo objetivo, investigar e recuperar os restos de um projeto de pesquisa da altura da Guerra Fria com o nome de código "Projeto Wraith". A equipa de desenvolvimento está a tentar criar um jogo que invoca a nostalgia dos FPS de anos atrás oferecendo a todos os jogadores uma experiência repleta de ação, onde serão recompensados independentemente do nível de habilidade ou de horas e jogo.

Wraith Ops colocará ao dispor dos jogadores, um arsenal com mais de 60 armas distintas, com várias capacidades de poder de fogo e tipos de funcionamento! No lançamento, o jogador poderá ajustar e personalizar as suas armas com vários acessórios (mira, dispositivos cano, camuflagens, vantagens) que afetam o manuseio de armas e outras estatísticas, com personalização de armas mais aprofundada chegando mais tarde

O jogo apresentará 4 modos de jogo:

Overlord 12v12

Gun Game

Arena Mode

Team Death Match

No arranque do jogo, para já, estão previstos os seguintes cenários:

Complex

Airbase

Steelworks

Submarine

Mall

Arena

Wraith Ops será lançado mais adiante este ano, sem data concreta de lançamento ainda, para PC.