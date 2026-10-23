Star Wars Zero Company ainda mais implacável com o Patch 1.2

Star Wars Zero Company continua a evoluir. O jogo de estratégia por turnos da Bit Reactor recebeu recentemente a atualização 1.2, trazendo novas opções para quem procura campanhas mais exigentes, além de várias melhorias de equilíbrio e correções de erros que tornam a experiência mais refinada.

Para quem leu a nossa análise na PlayStation 5, uma das conclusões foi clara: Star Wars Zero Company consegue captar de forma bastante eficaz a tensão de liderar uma unidade de elite durante os últimos dias das Guerras dos Clones.

E esta nova atualização parece querer precisamente reforçar esse sentimento.

As campanhas passam a estar nas mãos dos jogadores

A grande novidade do Patch 1.2 são os Modificadores de Campanha. Disponíveis no arranque de uma nova campanha, permitem alterar diversas regras da experiência para criar desafios personalizados.

Entre as opções disponíveis está a possibilidade de modificar os limites de lesões dos Operadores, aumentando drasticamente o risco de morte permanente em combate. Os jogadores podem até optar por configurações mais extremas, nas quais uma derrota pode significar a eliminação imediata de um membro da equipa.

Além disso, passa a ser possível alterar a progressão dos personagens, limitar os benefícios obtidos através dos vínculos entre Operadores e ajustar vários parâmetros que afetam diretamente a dificuldade da campanha.

Na prática, trata-se de uma funcionalidade particularmente interessante para quem já terminou o jogo e procura uma segunda ou terceira campanha mais exigente.

Evolução natural da filosofia do jogo

Quando analisámos Star Wars Zero Company, destacámos precisamente o peso que cada decisão tinha durante as missões. A gestão dos recursos disponíveis, a evolução da equipa e a necessidade de proteger os Operadores mais experientes acabavam por criar momentos de tensão e dificuldade de decisão.

Os novos modificadores encaixam perfeitamente nessa filosofia. Em vez de introduzirem novos sistemas, aprofundam mecânicas já existentes e permitem que cada jogador encontre o nível de risco com que mais se identifica.

Para os fãs de títulos como XCOM ou mesmo Phoenix Point, esta atualização poderá representar exatamente aquilo que faltava para elevar ainda mais o desafio.

Equilíbrio, melhorias e correções

A atualização não se limita aos novos modos de desafio.

A Bit Reactor introduziu também vários ajustes de equilíbrio relacionados com armas, membros da tripulação e melhorias das instalações da base de operações. Existem ainda pequenas melhorias, incluindo novas opções de personalização dos atalhos de teclado.

Como seria de esperar, o Patch 1.2 corrige também diversos problemas identificados pela comunidade desde o lançamento. As correções abrangem habilidades, opções de personalização, cinemáticas, diálogos e vários elementos da jogabilidade.

Star Wars continua a evoluir

Poucos jogos conseguiram transportar o universo de Star Wars para o género de estratégia por turnos com a competência demonstrada por Star Wars Zero Company. O trabalho realizado pela Bit Reactor revelou-se uma agradável surpresa, tanto para nós, como para os fãs da saga e apreciadores do género.

Com a atualização 1.2, o estúdio demonstra que continua empenhado em melhorar a experiência e em oferecer novas formas de jogar sem comprometer aquilo que já funcionava bem.

Para quem ainda não se aventurou ao lado de Hawks e da Zero Company, esta poderá muito bem ser a melhor altura para o fazer. Já para os veteranos, os novos Modificadores de Campanha parecem oferecer razões mais do que suficientes para regressar ao campo de batalha.