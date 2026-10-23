Digi admite sair de Portugal! O que está em causa?

A Digi admitiu que poderá abandonar o mercado português caso não consiga condições que lhe permitam competir com a MEO, a NOS e a Vodafone. O aviso foi feito a 23 de outubro de 2026, pelo diretor executivo do grupo, Valentin Popoviciu, numa conferência de imprensa em Lisboa.

A questão central está nas licenças de utilização do espetro radioelétrico, as frequências essenciais para o funcionamento das redes móveis. A Digi considera que a proposta da ANACOM para renovar as licenças dos operadores históricos não garante condições suficientes para a entrada de novos concorrentes e para o crescimento da quarta operadora.

Um dos desfechos pode ser sairmos de Portugal. É um dos cenários no estudo de Abel Mateus. Se não tivermos os recursos apropriados, a legislação certa, nunca se sabe. Ainda é algo que terá de ser ponderado mais tarde, mas temos de ter as ferramentas necessárias para não o fazer

Referiu o diretor executivo do grupo Digi, Valentin Popoviciu, em conferência de imprensa a partir de Lisboa.

O que está a Digi a contestar?

A operadora, que entrou no mercado português em 2024 através da aquisição da Nowo, quer que a ANACOM reveja a forma como pretende renovar as licenças de espectro da MEO, NOS e Vodafone, cujos direitos terminam em 2027.

A Digi defende que as frequências sejam atribuídas através de novos leilões, com limites por operador e condições que permitam a entrada e o crescimento de concorrentes. Considera que a renovação prevista poderá manter uma distribuição de recursos que dificulta a sua capacidade de competir.

Em alternativa, a empresa propõe três medidas principais:

Acesso à faixa dos 700 MHz: atribuição do bloco de 2 × 5 MHz ainda disponível ao operador com menos espectro abaixo de 1 GHz.

Partilha de espectro e roaming nacional: criação de condições que facilitem o acesso a frequências e a redes de outros operadores.

Revisão das licenças não solicitadas: não renovar determinados direitos que, segundo a Digi, não foram pedidos pelas operadoras, alinhando os prazos em 2033. ECO+1

Porque é que o espectro é tão importante?

O espectro radioelétrico corresponde às frequências utilizadas para transmitir comunicações sem fios. É um recurso essencial para o funcionamento das redes móveis, influenciando a cobertura, a capacidade e a qualidade dos serviços.

A Digi argumenta que precisa de acesso a mais frequências para expandir a rede, conquistar clientes e investir em novas infraestruturas. Sem condições que considere adequadas, a operadora entende que poderá ter dificuldades em tornar o negócio sustentável a longo prazo.

Um estudo encomendado pela Digi à Lisbon Economics estima que uma eventual saída da operadora poderá representar perdas de até 3,5 mil milhões de euros para os consumidores ao longo de 15 anos.