Split Fiction certo na Nintendo Switch 2

Split Fiction, dos estúdios Hazelight Studios (criadores de It Takes Two ou A Way Out) foi uma surpresa extremamente agradável como podem ler no nosso artigo sobre o jogo. Com lançamento recentemente anunciado para a Nintendo Switch 2, surgem agora novidades.

Um dos jogos mais mediáticos deste arranque de 2025, Split Fiction revelou-se também como uma muito boa surpresa quando o experimentámos (ver aqui).

Split Fiction é um jogo totalmente direcionado para o multijogador, sendo talvez esse o seu ponto menos forte pela obrigatoriedade que obriga a ter um companheiro durante a aventura.

Tal como indicámos no nosso artigo de experimentação, este jogo dos estúdios Hazelight Studios é um titulo extremamente bem conseguido e repleto de muitas boas ideias para jogabilidade cooperativa. Inicialmente lançado para Playstation 5, Xbox Series X e PC, chega em breve à Nintendo Switch 2.

E foi anunciado também que as reservas de Split Fiction para a Nintendo Switch 2 estarão disponíveis a partir de quinta-feira, 24 de abril, com um preço recomendado de €49,99.

Esta versão do videojogo irá tirar partido das novas funcionalidades GameShare e GameChat da Nintendo Switch 2, proporcionando uma experiência cooperativa inovadora:

permitirá que os jogadores joguem juntos através de uma ligação sem fios local com apenas uma cópia do videojogo! Além disso, os proprietários da Nintendo Switch 2 também podem partilhar Split Fiction com utilizadores da Nintendo Switch original, permitindo-lhes jogar juntos através de uma ligação sem fios local. GameChat permitirá aos jogadores conversar em tempo real através do microfone incorporado da consola e partilhar vídeos em direto com amigos através de câmaras USB suportadas. A imagem da câmara é apresentada na IU indicadora de jogador dentro do jogo.

Entretanto, podem ver de seguida mais informações sobre o lançamento do jogo na Nintendo Switch 2, numa entrevista entre a Nintendo e o fundador e COO da Hazelight Studios, Josef Fares e Oskar Wolontis, respetivamente:

Split Fiction, a aventura de ficção científica e fantasia repleta de ação dos Hazelight Studios, será lançada como título de lançamento para a consola Nintendo Switch 2 a 5 de junho. Será que Split Fiction irá ser tão divertido e empolgante também na Switch 2?