Space Crew, uma aventura pelo Espaço Sideral

Space Crew é uma aventura espacial em desenvolvimento pelos estúdios britânicos Runner Duck que, tal como o nome indica, passa-se no Espaço sideral.

Recentemente foi disponibilizado um novo trailer para o jogo que já se apresenta bastante interessante.

Os estúdios ingleses e sediados em Brighton Runner Duck, responsáveis pelo jogo Bomber Crew, encontram-se em desenvolvimento do seu próximo projeto, Space Crew.

Trata-se de um jogo de estratégia e gestão da tripulação de uma nave espacial em caminho pelo Espaço profundo.

Space Crew tem como base, as dinãmicas do jogo Bomber Crew que exigia ao jogador a gestão da tripulação de um bombardeiro em tempo de conflito, em plena 2ª Grande Guerra Mundial. O jogador tinha a a responsabilidade de colocar os tripulantes nas posições adequadas e com ordens especificas para executarem.

Desta forma, Space Crew expande essa jogabilidade de Bomber Crew e leva-a até ao Espaço, numa missão de defender a Terra de uma invasão de aliens, conhecidos apenas por Phasmids.

Neste jogo futurista o jogador terá as responsabilidades de recrutar as suas tripulações antes de partir para as suas missões espaciais. O jogo apresentará uma forte componente de personalização, permitindo ao jogador personalizar a sua nave a seu gosto.

Ao longo das missões novos componentes, armas e escudos serão desbloqueados, dando ao jogador a hipótese de criar a nave espacial mais poderosa que a Terra já viu.

No entanto, nem sempre o inimigo é o extraterrestre e, ao longo das missões muitos outros problemas poderão ocorrer na nave e seus tripulantes que exigem atenção rápida do seu comandante.

Space Crew parece já estar bastante bem avançado e aparenta um estilo algo cartoonesco bastante cativante. É um jogo a ter debaixo de olho.

Space Crew será lançado para PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch a 15 de outubro e as pré-reservas já se encontram disponíveis.